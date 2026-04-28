Rubén Sánchez solicita nueve años de prisión para Vito Quiles por tres delitos continuados de calumnias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha solicitado nueve años de prisión para el agitador ultra Vito Zoppellari Quiles por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico —tres años por cada uno de ellos—. La defensa de Sánchez acaba de presentar su escrito de acusación en la Plaza 18 de la Sección de Instrucción de los Tribunales de Instancia de Sevilla, cuya titular es la jueza María José Moreno Díaz.

En su escrito de conclusiones provisionales, el abogado del secretario general de FACUA, Francisco Tejado, plantea que las calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, por cada uno de los cuáles pide 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses. Además, solicita que el acusado sea inhabilitado para desarrollar cualquier actividad vinculada al supuesto ejercicio del periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias.

60.000 euros de indemnización y un vídeo dando lectura al fallo

Junto a las citadas penas, la defensa de Sánchez reclama como responsabilidad civil una indemnización de 60.000 euros tanto a Quiles como al pseudomedio de Javier Negre, Edatv, como responsable civil subsidiario. Asimismo, pide que se condene al ultra a grabar un vídeo donde dé lectura al fallo de la sentencia para que sea publicado en su perfil de Twitter, su canal de Telegram y el canal principal de Edatv en YouTube.

El auto de transformación en procedimiento abreviado ya es firme. Dictado el pasado 3 de abril y comunicado seis días después a las partes, el nuevo abogado del acusado, Juan Gonzalo Ospina, anunció que lo recurriría, pero ya han vencido los plazos tanto para hacerlo en reforma, ante el mismo juzgado de instrucción, como en apelación, ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Ospina también anunció que iba a intentar llegar a un acuerdo para que el caso no llegara a juicio, para después acusar públicamente a Sánchez de «subir el tono y la confrontación» mientras su cliente le dedicaba nuevos ataques en Twitter, llamándolo «extorsionador», «sinvergüenza» y «delincuente».

El próximo paso del procedimiento será que el juzgado traslade el escrito de conclusiones provisionales de la acusación a la representación procesal de Quiles para que presente el de defensa en el plazo de 10 días.

El abogado del secretario general de FACUA identifica en su escrito de conclusiones provisionales la comisión de tres delitos continuados de calumnias durante los periodos del 15 al 28 de febrero, del 23 al 25 de abril y del 26 de junio al 21 de julio de 2022.

El letrado expone cómo Quiles fabricó una larga lista de bulos «de extrema gravedad» que constituyeron injurias y, sobre todo, calumnias publicadas «de forma dolosa, mendaz, tendenciosas y cargadas de odio». Y en todos los casos, señala el abogado de Sánchez, «con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad».

Tres delitos continuados de calumnias

El primero de los delitos continuados de calumnias identificado en el escrito de acusación consistió en 10 publicaciones lanzadas en febrero de 2022 en las que Quiles acusó al secretario general de FACUA de ser un pederasta, de cometer y encubrir violaciones a menores, de acoso, extorsión, amenazas de muerte, fraude en subvenciones y de ocultar su patrimonio a Hacienda.

Un mes después, a finales de abril, el ultra emprendió una nueva oleada de ataques contra Sánchez mediante otras seis publicaciones en las que lo acusó de liderar una organización criminal dedicada a la extorsión y de orquestar amenazas de agresiones contra él.

Transcurridos otros dos meses, el abogado de Sánchez identifica en su escrito de conclusiones provisionales el tercer delito continuado de calumnias. Así, de finales de junio a finales de julio de 2022, Quiles dedicó al secretario general de FACUA otras 14 publicaciones en las que lo acusó de uso fraudulento de subvenciones, de manipular pruebas para un juicio, extorsión, acoso, amenazas y estafa.

«Haré todo lo posible para que acabes en la cárcel»

Durante su interrogatorio, Quiles insistió en varias ocasiones a la jueza en que no había acusado a Sánchez de ningún delito. Pero el escrito de acusación deja claro que sí lo hizo, de forma reiterada, a lo largo de sus tres campañas de calumnias. Así, el 15 de febrero de 2022, durante un programa de Edatv conducido por Bertrand Ndongo, el acusado aseguró que tanto el secretario general de FACUA como los «sicarios» que le inventó «son auténticos criminales, son auténticos delincuentes». Por si cabía alguna duda de que se refería a la comisión de actos delictivos, Quiles afirmó a continuación:«quien delinque es un delincuente, en este sentido estos son una banda organizada de criminales».

“Lo que hacen Rubén Sánchez y su banda en Twitter es pura actividad criminal (…), son mafiosos y extorsionadores de personas», publicó Quiles en su canal de Telegram el 25 de abril de 2022. «Te prometo que haré todo lo posible para que acabes en la cárcel por dirigir un grupo de acoso en las redes sociales», afirmó el 16 de julio en un tuit dirigido al querellante. El 21 de julio, lanzó un vídeo en Twitter y Telegram donde se atribuyó haber publicado pruebas de los delitos de los que acusaba a Sánchez y afirmó: «vas a tener que pagar más pronto que tarde, creo que te vas a sentar en el banquillo».