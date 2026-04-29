Aldama cierra su declaración asegurando que "había más Aldamas" en el ministerio

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El empresario Víctor de Aldama ha cerrado su declaración de casi ocho horas en el Tribunal Supremo asegurando, a preguntas de su defensa, que en el Ministerio de Transportes "había más Aldamas", más personas que hacían "lo mismo" que él, en alusión al reparto de comisiones a cambio de contratos públicos.

El interrogatorio de su abogado, José Antonio Choclán, a quien en una ocasión el tribunal le ha reprendido por parecerse más a un informe fina-, ha acabado con una serie de preguntas para apuntalar el "arrepentimiento" y la "colaboración" de su defendido en busca de un mayor atenuante para evitar su ingreso en prisión.

Aldama ha monopolizado la undécima jornada del juicio que se dirige contra él, el exministro de Transportes JOsé Luis Ábalos y su exasesor Koldo García -los dos en prisión provisional- por un presunto amaño en contratos de mascarillas a cambio de comisiones que el empresario ha reconocido pagar.

El comisionista ha dejado claro que no volvería a hacer lo que hizo, aunque "nadie" le obligó, pero "el arrepentimiento está ahí", y ha señalado que en las otras causas en las que está investigado está colaborando y aportando pruebas.

Además de este juicio, en el que afronta la menor petición de pena (7 años), Aldama está investigado por un fraude millonario de IVA en el sector de hidrocarburos que le llevó a prisión provisional.

Durante esta estancia en la cárcel se avino a colaborar, aunque este miércoles ha asegurado que no ha alcanzado ningún pacto con el Ministerio Público, ante las preguntas del abogado de Ábalos, que ha vinculado su salida de prisión con una iniciativa de Anticorrupción.

Entre risas, el fiscal jefe, Alejandro Luzón, ha tomado la palabra para decir que la iniciativa fue de la defensa.

Ante las dudas sembradas por las defensas de Ábalos y Koldo García, el abogado de Aldama ha traído a colación la "papeleta de conciliación" que recibió su cliente tras una demanda del "Gobierno en bloque" por considerar que mentía en sus acusaciones de mordidas a políticos.

El empresario ha subrayado que nunca ha recibido ninguna querella por injurias de ningún ministro, aunque el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la anunció. "Todavía la estamos esperando", ha indicado.