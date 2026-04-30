El PP ironiza con la invitación a Delcy a España: «Que traiga el oro»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno que se celebra este miércoles en el Congreso. EFE/ Chema Moya.

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno prepara con esmero la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre.

El objetivo es congregar en la cita al mayor número posible de mandatarios extranjeros y evitar la imagen «descafeinada» que han ofrecido las últimas citas por ausencias destacadas. Para evitarlo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo extensible este martes la invitación también a la presidenta delegada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Un hecho que ha dado pie al Partido Popular para ironizar sobre su posible visita. «Que traiga el oro», afirman fuentes de la formación, en referencia al paso de la dirigente sudamericana por el aeropuerto de Barajas en 2020 cuando ya pensaban sanciones de la UE sobre ella desde julio de 2018. Un castigo que España ha pedido que se levante.

Pese a la polémica suscitada, Albares justifica esta decisión en que el Ejecutivo va a actuar «como se actúa siempre», recordando que «se invita a quien tiene la representación internacional de cada país». Con la invitación, España lidera la normalización de relaciones con Venezuela y reconoce la presidencia de Rodríguez, un paso que ya dio Estados Unidos tras su intervención militar en el país el pasado 3 de enero. La cumbre de Madrid, justifica el máximo responsable de la diplomacia española, «no va a ser distinta». La Secretaría Pro Tempore, que ejerce actualmente España, «no cambia las reglas, hay unas reglas establecidas por todos y en todo momento las vamos a seguir», ha recalcado. Rodríguez ya ha representado a Venezuela en otras ocasiones, aunque entonces era vicepresidenta. Así ocurrió precisamente en la Cumbre de Santo Domingo, en 2023, en la que aunque inicialmente se había anunciado la presencia del entonces presidente, Nicolás Maduro, fue Rodríguez quien representó a su país.

Gesto de Zarzuela

En este contexto, el Gobierno se ha acercado con gestos en los últimos meses a otra mandataria iberoamericana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El más potente, cuando Felipe VI reconoció el 16 de marzo que «hubo mucho abuso» durante la conquista española del continente. Una frase que pronunció durante la visita, que no figuraba en su agenda pública, a la exposición ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’, que estos días acoge el Museo Arqueológico Nacional, ante autoridades y representantes mexicanos; entre ellos, su embajador en Madrid, Quirino Ordaz.

La dirigente mexicana estuvo presente en la cumbre progresista que organizó hace dos semanas Pedro Sánchez en Barcelona, y negó que existiera una crisis diplomática con España. La relación con Venezuela sigue suscitando, sin embargo, un choque entre el Gobierno y la oposición.

La visita de la líder opositora Corina Machado a Madrid el 20 de abril provocó otro roce entre el PP y el PSOE.