Aldama asegura que Sánchez dirigía la "banda organizada": «Era el número 1»

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El empresario Víctor de Aldama ha acusado este miércoles en el Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el «escalafón 1» de la «banda organizada» a la que ha dicho pertenecer, seguido del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García. Y a este último le ha dado especial importancia al aseverar que ministros le cogían el teléfono porque sabían que «era una persona de Pedro Sánchez» y que el propio Koldo García le dijo que, como Sánchez no le pudo «colocar en la Moncloa», le colocó «a instancias de Santos Cerdán» en el Ministerio de Transportes. Durante un momento de la declaración centrado en otro tema —una licencia de hidrocarburos a una empresa-, Aldama ha sacado a colación las «jerarquías» de las que se «ha hablado mucho» en el juicio, en alusión a la tesis de los investigadores de la Guardia Civil que situaron al comisionista como quien «manda» en la presunta organización criminal. «El que paga manda», dijo uno de ellos. Aldama, que ha reconocido estar en esa supuesta «banda organizada» o «criminal» de la que hablaron los agentes, ha querido dejar «una cosa clara». «El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba», ha señalado, y ha ubicado a Koldo García en el puesto número tres y ya a él en el cuarto. Y ha vuelto a destacar una vez más la fluidez en el trato de Koldo García hacia el presidente del Gobierno, a quien llamaba «Pedro y no presidente». Aldama ha señalado que desde 2019 a 2022 entregaba a los otros dos acusados 10.000 euros en efectivo para que hicieran frente a los gastos que ellos mismos le habían relacionado que tenían todos los meses. De este modo, ha dicho que Koldo García le relató los gastos que tenía el «jefe» (Ábalos) para «su exmujer, los niños, el colegio, lo mío...» Hasta 250.000 euros llegó a llevar en una mochila al Ministerio, ha continuado el comisionista, quien ha reiterado que los 10.000 euros eran para gastos mensuales fijos y ha añadido: «Lo otro era dinero para ellos que yo no entro en qué hacían o no», pero lo que ellos siempre le decían es que «parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE». Según su versión, preguntó al exasesor si esto lo sabía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que Koldo García le respondió que todo lo que hacían (las mordidas) lo «tenía claro y lo sabía». A Aldama le parecía «algo increíble» que el exasesor pudiera llamar directamente al presidente de Gobierno, «llamarle Pedro y hablar en plan coloquial». El acusado ha relatado cómo hacía algunas de las entregas y ha precisado que entraba al Ministerio con la mochila con el dinero por el ascensor del ministro sin que nadie le parara. «No llevo mochilas nunca en mi vida. Solo llevaba la mochila cuando llevaba dinero en cantidades importantes al Ministerio. Si llevaba entre 50.000 y 60.000 euros lo llevaba en un sobre, si llevaba cantidades mas altas, como he llegado a llevar hasta 350.000 euros, lo llevaba en la mochila», ha relatado.

Sobre los pagos en efectivo a Koldo García, ha indicado que los hacía siempre en presencia de Ábalos quien, ha enfatizado Aldama, «estaba incómodo». El exasesor, según el comisionista, pedía que hubiese alguien más en las entregas para «demostrar» que no se quedaba con todo el dinero. Así ocurrió cuando, según Aldama, dio también dinero al exjefe de gabinete de la exministra María Jesús Montero y al exdirigente socialista Santos Cerdán.