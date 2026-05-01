Koldo se presenta como héroe del cóvid: «Yo hice que el material llegara a España»

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Es el meollo del juicio. Los contratos de emergencia y sin supervisión con Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama, para conseguir mascarillas en la primavera de 2020. Adjudicaciones por valor de 32,5 millones de euros (20 millones correspondientes a Puertos del Estado y 12,5 millones a Adif), plagadas de irregularidades. Pero Koldo García defendió este jueves en el Supremo que, lejos de sospechas, lo que él hizo, por orden de José Luis Ábalos, fue poco menos que un acto heroico por el país. «Yo lo que hice es que el material llegara a España», afirmó de forma pomposa antes de negar que priorizara a la firma De Aldama porque éste le pagaba 10.000 euros al mes como mordidas para favores varios en el Ministerio de Transportes. Es más, afirmó que nunca supo hasta el inicio de este proceso judicial que De Aldama estaba detrás de Soluciones de Gestión. Pensó, simplemente, que era un «amigo» que le estaba echando una mano para resolver el complejo asunto de conseguir mascarillas. Durante su declaración, García se presentó a sí mismo poco menos que como la pieza central del Estado para conseguir las mascarillas en el peor momento de la crisis sanitaria mundial. «Hablé con todas las personas que tenía que hablar o con las personas que me indicaron que había que hablar», explicó. En este sentido, describió una situación de presión constante en la que «todo el mundo recurría» al ministro y en la que su labor consistía en intentar desbloquear la llegada de suministros desde el extranjero. El exasesor —sin formación comercial— relató que llegó a realizar gestiones internacionales a cualquier hora del día. «Desde las tres y media de la mañana estaba llamando a China para intentar resolver cualquier problema», aseguró. También subrayó la complejidad de los trámites: «Yo llamaba hasta a la embajada de China. Había que pedir miles de permisos. El trámite burocrático nos comía». En su relato, insistió en que la prioridad era una sola: «Había que traer material sanitario y eso es lo que hicimos». Su relato de autoexaltación llegó al punto de arrogarse la idea de forzar a Seguridad Aérea a que admitiera que las cajas de los tapabocas viajaran en cabina, y no solo en bodega, poniendo los cinturones de seguridad a las cajas en los asientos. Según explicó, colaboró con distintas compañías y actores del sector, incluido Aldama, a quien identificó como colaborador en la logística: «El señor Aldama me ayudaba con el tema de la logística». El exasesor afirmó además que estuvo presente en la llegada de los primeros cargamentos. «Estuve hasta en el aeropuerto la primera vez que llegaron», indicó, y recordó que pidió acelerar la distribución: «Sacarlas de aquí rapidito porque la gente las necesita». Según su testimonio, existen incluso fotografías de esos momentos. En varios pasajes de su declaración, García insistió en el carácter generalizado de la búsqueda de suministros durante la pandemia. «Todo el mundo llamaba para tratar de conseguir material sanitario», repitió. Asimismo, rechazó haber favorecido a ninguna empresa en particular y se desmarcó de cualquier posible filtración de información privilegiada. «Creo que medio mundo sabía que los gobiernos estaban buscando mascarillas», respondió al ser preguntado por el fiscal. Koldo se puso las medallas de la llegada de los tapabocas, pero puso tierra de por medio con las adjudicaciones que posibilitaron la llegada de ese material. Se desvinculó de los contratos, recalcando que no tenía capacidad de decisión. «Yo no decido nada. Puedo comentar o puedo opinar», afirmó. En la misma línea, defendió que trasladaba todas las ofertas que recibía: «Todas las ofertas que recibía las mandaba a la Secretaría y a cualquier persona de cualquier ministerio».