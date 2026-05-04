Los despidos en periodo de prueba se multiplican por cinco desde la reforma laboral

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Las empresas pueden estar haciendo un "uso fraudulento" del contrato indefinido durante el periodo de prácticas, al utilizarlo, en muchos casos, para despedir sin tener que pagar indemnizaciones a los trabajadores, puesto que no es necesario. Así lo denunció este lunes UGT durante la presentación del informe 'El empleo en 2025: un balance en perspectiva", en el que realizó una valoración del mercado laboral en este último lustro que se ha transformado de golpe y porrazo a raíz de la reforma laboral.

Así, pese a que los líderes sindicales volvieron a elogiar las grandes virtudes de esta ley y el efecto tan positivo que está teniendo en el empleo en España, quisieron dejar a un lado la autocomplacencia y meter el dedo en la llaga de los "agujeros" que también deja esta reforma, entre los que destaca el uso recurrente de las bajas por no superar el periodo de prueba, que se han multiplicado por más de cinco desde 2019, y donde realmente creen que "todavía hay margen de mejora en la regulación".

Así, en 2025 se produjeron 31.600 bajas de afiliados con un contrato indefinido por no superar el periodo de prueba (con datos hasta noviembre), frente a un total de 5.900 que se contabilizaron en 2019, es decir, 5,3 veces menos.

Este fuerte repunte se puede explicar, pero solo en parte, por el intenso crecimiento del empleo experimentado, lo que también ha venido acompañado de un mayor número de bajas, pero en este caso el avance es inferior, puesto que se ha multiplicado en este periodo por 3,4, dos puntos menos, según recoge el informe mencionado. Además, en los últimos cuatro años se observa un incremento evidente del porcentaje que supone este tipo de bajas sobre el total desde la aprobación de la reforma, cuando se han registrado los valores máximos de toda la serie. En 2025 casi siete de cien bajas se producían por este motivo, mientras que el promedio registrado en el último periodo expansivo (2014-2029) no llegaba a cinco (en concreto, un 4,6% sobre el total de bajas).

"Detectamos que el periodo de prueba puede estarse utilizando ahora como una vía de precarización del empleo, de manera que no se está usando para lo que fue diseñado", se lamentó Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT, quien, no obstante, quiso ser prudente y habló de que "aún no hay datos concluyentes", pero sí "indicios de fraude". Por ello, pidió a la Inspección de Trabajo actuar y vigilar este problema.

Despidos baratos ¿Por qué de repente esta proliferación de bajas durante el periodo de prácticas? La reforma laboral cortó de raíz la utilización del contrato temporal, al suprimir el de obra y servicio, que se utilizaba de forma masiva y que permitía despedir sin apenas coste. Al restringirlo estrictamente, las empresas tienen que utilizar sí o sí los contratos indefinidos o los fijos discontinuos cuando se trate de actividades estacionales pero recurrentes. Extinguir estos contratos conlleva indemnizaciones, pero no si se realizan durante el periodo de prueba, cuando ni siquiera puede denominarse "despido", sino "baja", puesto que, además de no conllevar compensación económica, el empresario no necesita detallar la causa por la que finaliza ese contrato, como sí ocurre con los despidos una vez superado este periodo.

El límite temporal durante el cual las empresas pueden hacer uso de esta baja se sitúa, dependiendo de la titulación del trabajador y de la categoría del puesto, entre dos y seis meses para los contratos indefinidos, al entenderse que es un periodo razonable para que el empleador determine si el empleado cumple y se ajusta a los requisitos del puesto.

Alta rotación y parcialidad Pero la reforma laboral tiene más sombras, según se desprende del informe de UGT, como una mayor rotación en la contratación indefinida y la persistencia de una alta tasa de parcialidad no deseada, principalmente en mujeres. Es decir, que en la actualidad el empleo indefinido, que se supone que tiene que ser sinónimo de fijo, es más endeble y efímero que antes de la reforma laboral, puesto que se produce una mayor rotación debido a la oleada de fijos discontinuos que se han incorporado desde 2022 al mercado laboral -en torno a un millón, según algunas previsiones-, que llevan la etiqueta de indefinidos pero acarrean incertidumbre y precariedad laboral. Así, en 2022 la ratio de rotación aumentó 1,3 puntos en este tipo de contrato, manteniéndose estable en el entorno del 2,6% desde entonces, frente a la caída en la contratación temporal. La otra cara de la precariedad laboral es el empleo a tiempo parcial, que sobrepasó a finales de 2024 la barrera de los tres millones de personas por primera vez en la historia, nivel que se mantiene y representa que casi un 14% de todos los afiliados no tienen un trabajo a tiempo completo. Lo peor es que casi la mitad de esos más de tres millones de empleados a tiempo parcial, 1,3 millones, lo son de forma indeseada y en su inmensa mayoría son mujeres, tres cuartas partes, lo que implica también que la tasa de parcialidad femenina triplica a la masculina: 21,4% frente a 6,9%.