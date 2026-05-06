El Gobierno avala que la Fiscalía no rebaje la pena a Aldama y acusa al PP

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

No hace ni seis meses que el Gobierno relevó a Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo, al frente de la Fiscalía General del Estado y la independencia del Ministerio Público, ahora dirigido por Teresa Peramato, vuelve a estar en entredicho. La decisión del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, de no rebajar finalmente la petición de penas para el empresario del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, por colaborar con la justicia provocó este martes un encontronazo entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición, que, como acusación popular, sí ha solicitado para el considerado por la UCO «nexo corruptor» de la trama una condena en la que ningún delito individual superaría los dos años de prisión —sumando en total poco más de cinco-. Lo que en la práctica podría evitarle el ingreso en prisión. Luzón optó el lunes por asumir el planteamiento de Peramato y elevó a definitiva la petición de siete años de prisión por un delito de organización criminal y otro de cohecho continuado para De Aldama; en su declaración en el Supremo, el imputado cargó contra sus compañeros de banquillo —José Luis Ábalos y Koldo García-, pero también contra el presidente Sánchez . El PP ve en la decisión una imposición de la fiscal general del Estado, a la que acusa de actuar como «apéndice político» del Gobierno y denuncia que se premie o castigue a colaboradores de la justicia en función de si sus revelaciones benefician o incomodan al Ejecutivo. El fiscal anticorrupción aseguró no haber recibido «orden» alguna y asumió la «decisión final» como propia, pero lo previsto inicialmente era que modificara a la baja su propuesta al tribunal. Así lo demuestra el escrito de conclusiones provisional al que ha tenido acceso este periódico, en el que Luzón planteaba amortiguar la pena para De Aldama, entre otras razones, por haber ofrecido información en la causa contra Santos Cerdán. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, negó este martes que el Gobierno tenga algo que ver con ese cambio de posición. «Es una decisión del Ministerio Fiscal basada en criterios técnicos», defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tirando de ironía, Bolaños —que la semana pasada denunció a Aldama por intromisión en el derecho al honor — disparó además contra el partido de Alberto Núñez Feijóo, que horas antes había registrado en el Congreso una solicitud para que comparezca sobre este asunto. «Quiero dar las gracias al PP y a Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con los otros», dijo. En la misma línea, el portavoz socialista en la Cámara baja, Patxi López, tildó la petición de penas solicitada por los populares de «escándalo mayúsculo». Los socialistas sostienen desde hace tiempo que la situación procesal del comisionista es difícil de entender. «Reconoce que se ha llevado 5,5 millones de euros en mordidas, va libre por la calle y la acusación del PP le pide la rebaja de penas», arguyó el exlehendakari. «¿Dónde están las pruebas que ha dicho que iba a aportar?», se preguntó López, pese a lo que ha venido argumentando Anticorrupción. «El PP está a dos telediarios de pedir una medalla de honor para Aldama», ironizaron en Sumar.

El PP esgrime que la compensación para quienes colaboran con la justicia no puede depender de si beneficia o incomoda al Ejecutivo