PP y Vox culpan de la inseguridad en Cataluña a las cesiones de Sánchez

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

La acumulación de cuatro incidentes muy violentos en un fin de semana, dos de ellos con víctimas mortales, ha desbaratado el discurso de la Generalitat catalana sobre la mejora de la seguridad y lanzado a la oposición contra el ejecutivo de Salvador Illa. Aunque desde PP y Vox señalan también al Gobierno de Pedro Sánchez. Los primeros, por la cesión de la seguridad en puertos, aeropuertos y fronteras. Los segundos, por la regularización extraordinaria de inmigrantes. El portavoz del PP en el Parlamento catalán, Juan Fernández, ha reclamado a los socialistas que «rompan los acuerdos que ponen en cuestión seguridad", en referencia a la incorporación de los Mossos d'Esquadra al control de fronteras, puertos y aeropuertos, pactado en su momento por el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts. Fernández ha reclamado «más policía donde hay delincuencia, no donde hay intereses políticos». El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se refirió también al Gobierno en la concentración de rechazo al asesinato de una mujer en Esplugues de Llobregat (Barcelona) este lunes. Garriga asoció el asesinato con el islamismo, aunque desde Mossos apuntan a un brote psicótico del atacante como hipótesis principal, y apuntó al Gobierno por unos procesos de regularización de inmigrantes que calificó de «grave irresponsabilidad». También desde Junts cuestionan la gestión de seguridad del gobierno de Illa, aunque en este caso han reclamado a los socialistas que dejen de desviar mossos a los institutos para centrar la labor policial en las calles. Cuestionan además la falta de información del Govern a los grupos de la oposición. La respuesta del gobierno autonómico La portavoz Sílvia Paneque ha rechazado las críticas, asegurando que «Cataluña es segura» y que las cifras delincuenciales mejoran respecto a 2025, pese a los graves incidentes del pasado fin de semana. «Eso nos anima a seguir así y ampliar» el Cuerpo de Mossos, ha argumentado Paneque, refiriéndose a la ampliación a 25.000 mossos prevista para 2030 y también a la incorporación de 200 plazas judiciales en Cataluña. El incidente que ha generado más alarma fue el apuñalamiento de una mujer que la mañana del sábado paseaba por un barrio residencial cuando fue agredida por un hombre de origen magrebí con un arma blanca. Horas después, los Mossos detenían a un menor como autor de un segundo apuñalamiento mortal en el barrio del Raval de Barcelona. La noche anterior, una pelea en L'Hospitalet de Llobregat con armas blancas se saldó con dos heridos. El cuarto apuñalamiento sucedió en el Fórum de Barcelona, donde un menor de edad fue atacado.