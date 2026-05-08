El Supremo busca una sentencia rápida y unánime sobre Ábalos para blindarla

El empresario Víctor de Aldama a su salida del Tribunal Supremo el miércoles en Madrid.Rodrigo Jiménez

Publicado por Colpisa / Efe / EP Madrid / Almería Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo busca una sentencia rápida y unánime sobre Ábalos para tratar de blindarse ante el Constitucional. Los magistrados quieren trabajar contrarreloj para evitar filtraciones, pero evitarán hacer público el fallo antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El Supremo no quiere alargar el caso Koldo aplazando la resolución y busca sentenciar a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama lo antes posible y por unanimidad. La idea es que la decisión final esté cerrada lo antes posible para acabar con la incertidumbre en una causa en la que hay dos presos preventivos cuyo futuro depende del fallo.

La decisión del alto tribunal dejará claro si existió una trama corrupta en el seno del Gobierno. Las deliberaciones arrancarán de forma inmediata, según indican fuentes jurídicas.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado este jueves «cero preocupación» y «cero atención» ante las afirmaciones de la defensa del empresario Víctor de Aldama, que sugirió poseer documentos que podrían comprometer al PSOE en el marco del denominado caso Mascarillas.

En respuesta a los periodistas en la Escuela Agraria de Vícar (Almería), el ministro ha rechazado valorar las estrategias de defensa o las declaraciones de los acusados en este procedimiento. «Son estrategias absolutamente legítimas, pero no comento ninguna declaración», ha subrayado.

Bolaños ha remarcado que, una vez concluido el juicio oral, es el momento de «dejar tranquilidad y días para que trabaje y delibere el Tribunal Supremo».

Según el titular de Justicia, es el alto tribunal el que debe determinar, «con las pruebas que se han practicado en el juicio y con los razonamientos jurídicos que entiendan», si los acusados son culpables o inocentes, y dictar una sentencia que, se ha mostrado convencido, «será conforme a derecho».

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que es «mentira» que el abogado del Partido Popular ofreciera a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, colaborar «mintiendo» a los españoles para «no entrar en la cárcel».

"Yo creo que es absolutamente mentira y al final al señor Koldo ya lo conocemos todos", ha declarado Gamarra a los medios en los pasillos del Congreso al ser preguntada por esas declaraciones de García ante el Tribunal Supremo.

Este miércoles, Koldo utilizó su derecho a la última palabra en el Tribunal Supremo y acusó al abogado del PP —que lidera la acusación popular— de «colaborar, mintiendo y engañando a todos los españoles", para poder «no entrar en la cárcel».

"A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir", afirmó Koldo, para añadir que «no» ha aceptado «un solo euro» del empresario acusado, Víctor de Aldama.