Germán, de 55 años, y Jerónimo, de 56, son los dos guardias civiles muertos en la persecución de una narcolancha como la que mató al leonés David Pérez

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Los dos agentes fallecidos este viernes en Huelva en un choque entre dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha tenían 55 y 56 años y llevaban más de 30 de servicio en el instituto armado, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. La muerte se produjo en similares circunstancias a las de los dos guardias leoneses Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, quienes murieron en el acto y sus cuatro compañeros sufrieron lesiones físicas y psíquicas.

El primer fallecido, Germán P.G., tenía 55 años y perdió la vida a 80 millas de la costa onubense, tras una colisión entre la embarcación en la que viajaba y otra del cuerpo, que se encontraban persiguiendo a una narcolancha.

Germán P.G., natural de Teruel, llevaba 34 años en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuerpo en el que ingresó en 1989, aunque fue en 1994 cuando se incorporó a la Comandancia de Huelva.

En su trayectoria, agregan las mencionadas fuentes, el agente recibió "numerosas distinciones y felicitaciones".

Horas después del accidente falleció el capitán Jerónimo J.M., de 56 años y nacido en la localidad malagueña de Villanueva del Rosario, quien inicialmente resultó herido grave en el choque, junto a otro agente, al que se suma otro guardia civil con lesiones leves.

Jerónimo J.M. tenía 56 años, ingresó en el instituto armado en 1994 y estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005. En 2005 llegó a la Comandancia de Málaga, como alférez, y entre 2010 y 2018 fue comandante tanto en Málaga como en Córdoba. Se incorporó como capitán al Servicio Marítimo de Huelva en 2020, y, del mismo modo que su compañero fallecido, había recibido distinciones en el cuerpo.