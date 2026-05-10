Diario de León

La UME llega al puerto de Granadilla para trasladar a los pasajeros del crucero afectado por el hantavirus

Numerosos medios internacionales se han desplegado para informar sobre esta operación "inédita", para repatriar a los pasajeros del Hondius

El crucero neerlandés MV Hondius ha entrado a las 6.05 horas de Canarias.

El crucero neerlandés MV Hondius ha entrado a las 6.05 horas de Canarias.MIGUEL BARRETO

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Redacción
León

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Dos autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que van a trasladar a los ocupantes del crucero Hondius desde el puerto de Granadilla al Aeropuerto Tenerife Sur han llegado a la instalación portuaria.

El desembarco de los pasajeros aún no ha comenzado, pero mientras amanece poco a poco se despliega el dispositivo que va a participar en el operativo, que incluye guardias civiles ataviados con equipos EPI.

Mientras, el barco permanece fondeado dentro del puerto donde están desplegadas una embarcación de Salvamento Marítimo y una patrullera de la Guardia Civil, a la vez que un helicóptero del mismo cuerpo sobrevuela la instalación portuaria.

El Hondius llegó al puerto de Granadilla alrededor de las seis de la mañana, hora local, y numerosos medios internacionales se han desplegado para informar sobre esta operación "inédita", para repatriar a los pasajeros del Hondius, donde se ha declarado un brote de hantavirus.

Los ministros de Sanidad, Mónica García; de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se han desplazado a Tenerife para supervisar el operativo.

El crucero neerlandés MV Hondius ha entrado a las 6.05 horas de Canarias.

 MIGUEL BARRETO

El crucero neerlandés MV Hondius ha entrado a las 6.05 horas de Canarias

Imagen de una de las carpas instaladas por la Guardia Civil en el puerto de Granadilla.

 ALBERTO VALDÉS

Imagen de una de las carpas instaladas por la Guardia Civil en el puerto de Granadilla

Llegada de autobuses de la Unidad Militar de Emergencias al puerto donde fondeará el crucero afectado por el hantavirus.

 MIGUEL BARRETO

Llegada de autobuses de la UME al puerto donde fondeará el crucero afectado por el hantavirus

Despliegue de sanitario y de seguridad en el puerto de Granadilla de Abona.

 MIGUEL BARRETO

Despliegue de sanitario y de seguridad en el puerto de Granadilla de Abona

Despliegue de sanitario y de seguridad en el puerto de Granadilla de Abona.

 MIGUEL BARRETO

Despliegue de sanitario y de seguridad en el puerto de Granadilla de Abona

El crucero neerlandés MV Hondius ha entrado a las 6.05 horas de Canarias en el puerto de Granadilla de Abona.

 MIGUEL BARRETO

El crucero neerlandés MV Hondius ha entrado a las 6.05 horas de Canarias en el puerto de Granadilla de Abona

El crucero neerlandés MV Hondius ha entrado a las 6.05 horas de Canarias en el puerto de Granadilla de Abona.

 MIGUEL BARRETO

El crucero neerlandés MV Hondius ha entrado a las 6.05 horas de Canarias en el puerto de Granadilla de Abona

Los ministros de Sanidad, Mónica García; Interior, Fernando Grande Marlaska, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han informado este domingo en el puerto de Granadilla de Abona sobre la última hora en la asistencia al crucero neerlandés MV Hondius.

 MIGUEL BARRETO

Los ministros de Sanidad, Mónica García; Interior, Fernando Grande Marlaska, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han informado este domingo en el puerto de Granadilla de Abona sobre la última hora en la asistencia al crucero neerlandés MV Hondius

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