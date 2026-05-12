Las críticas obligan a Montero a rectificar tras calificar como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles

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"Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio". La candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha rectificado en sus redes sociales tras calificar este lunes, durante el debate electoral celebrado en Canal Sur, como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles durante una operación contra el narcotráfico en la costa de Huelva.

El comentario había irrumpido de lleno en la campaña de las elecciones andaluzas al granjear numerosas críticas contra la exvicepresidenta primera tanto desde las asociaciones de la Guardia Civil como del Partido Popular y Vox, que le exigían una "rectificación". Esta llegó a media tarde, cuando Montero expresó su "respeto y cariño a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva". "Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas", zanjó.

Tanto los socialistas como los populares suspendieron el sábado todos los actos de campaña que tenían pendientes por el luto oficial decretado en Andalucía. Con la imagen de los féretros de ambos agentes fallecidos aún en la retina, la frase de Montero ha provocado indignación entre asociaciones como la AUGC, mayoritaria en el cuerpo, que consideran que "estamos, como mínimo, ante un homicidio por imprudencia grave, lesiones, atentado, delito contra la salud pública y organización criminal".

Por su parte, el director de campaña del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha cuestionado el "suelo moral" de la secretaria general del PSOE-A por calificar de "accidente laboral" lo que el también cabeza de lista de los populares por la provincia de Córdoba considera "asesinato en manos de narcotraficantes".

"¿Hasta dónde va a llegar el límite moral del Partido Socialista?", se ha preguntado Repullo antes de añadir que "describir lo que pasó como un accidente laboral está fuera de cualquier moralidad". "El suelo moral del Partido Socialista no lo conocemos, no sabemos hasta dónde vamos a llegar", ha añadido el representante del PP, según ha informado el partido en una nota.

Vox directamente ha acusado a Montero de "burlarse" de los dos guardias civiles muertos en Huelva. "Estamos hartos de que el Gobierno, que desprotege a los nuestros, encima se burle de ellos, como hizo anoche María Jesús Montero, que calificó de accidente laboral el asesinato de los dos guardias civiles", ha aseverado la portavoz de la formación en el Congreso, Pepa Millán.

"Compromiso" del Gobierno En el Gobierno son conscientes de que este asunto les ha puesto en la diana justo en la recta final de la campaña del 17-M. La ministra portavoz, Elma Sáiz, ha iniciado, de hecho, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con un mensaje dirigido a los allegados de los fallecidos en el que ha aprovechado para defender el "compromiso" del Ejecutivo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"Espero y deseo que los otros dos agentes que resultaron heridos en esta operación tengan una pronta recuperación. Me gustaría ratificar de manera contundente el compromiso del Gobierno en la lucha contra el tráfico de drogas en nuestro país. Una lucha que tiene su reflejo en el refuerzo desde el año 2018 de los medios personales, materiales y tecnológicos para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha señalado, antes de dar el pésame también a los familiares y amigos del otro guardia civil de servicio fallecido por un infarto en Granadilla de Abona, durante el operativo de desembarco de los pasajeros del buque afectado por el brote de hantavirus.

Al ser preguntada por las palabras de su excompañera en el Consejo de Ministros, Saiz se ha limitado a alegar que "lo que no va a hacer nunca el Gobierno es instrumentalizar el dolor".