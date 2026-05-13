El PP pregunta al Gobierno por la investigación contra Zapatero

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El PP exigió este martes explicaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en relación a las presuntas investigaciones judiciales que se estarían llevando contra él por blanquear fondos procedentes del cobro de comisiones por mediar ante gobiernos y administraciones públicas para favorecer a empresas de su entorno. «Evidentemente, nada de lo que presuntamente ha hecho Zapatero lo podría haber hecho sin Pedro Sánchez», aseguró la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, que acusó además al exjefe del Ejecutivo de «mentir» durante su comparecencia en el Senado el pasado 2 de marzo. Ese día Zapatero negó haber cobrado ninguna comisión de Plus Ultra aunque sí reconoció cobros de la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez, por consultorías escritas y orales. Los populares creen que ante estas sospechas «no cabe más silencio», que «es hora de saber qué hay de verdad» y de que Zapatero debe dar explicaciones «con transparencia» a los españoles. En el primer partido de la oposición consideran además que Sánchez debe dar la cara y aclarar «si sabía que el expresidente estaba detrás del rescate de Plus Ultra» y si cuando le nombró a como sucesor de Santos Cerdán en las relaciones con otros partidos de los que depende su gobernabilidad, era consciente de todas estas investigaciones que se cernían sobre él. Gamarra acotó «el momento» para dar esas explicaciones ahora, en la recta final de la campaña andaluza en la que ambos dirigentes han «acompañado» a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Sobre ella el PP extiende también parte de la responsabilidad ya que era ministra de Hacienda cuando estos acontecimientos se estaban desarrollando. Los populares movieron ficha y registraron en el Congreso una batería de preguntas en la que interpelan directamente al Gobierno para saber si tenía conocimiento de la existencia de algún tipo de investigación judicial sobre Zapatero y si éste medió como apuntan las informaciones periodísticas a que medió en nombre del Ejecutivo. Los de Feijóo quieren saber también que harán Sánchez y su gabinete si se confirman los indicios de actividad criminal.