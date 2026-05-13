Vito Quiles y Ndongo irán a los tribunales tras suspender el Congreso sus acreditaciones

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Los agitadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo irán a los tribunales después de que la Mesa del Congreso haya acordado este miércoles suspender cautelarmente sus acreditaciones de prensa por los altercados ocurridos en las últimas semanas en la Cámara Baja.

"Atentos a la chapuza de la mesa para sacarnos del Congreso. ¡Nos vemos en los tribunales!", ha escrito en su cuenta de la red social X Ndongo, que trabaja para 'Periodista digital'.

Por su parte, Javier Negre, director de EDATV, la plataforma digital para la que trabaja Quiles, ha escrito en la misma red social que la decisión de la Mesa del Congreso es, en su opinión, un "ataque sin precedentes a la libertad de prensa".

"Están desesperados, han perdido por completo el relato y recurren a la censura. Vamos a recurrir al Tribunal Supremo", ha añadido.

Quiles ya había anunciado que llevarían el caso al alto tribunal si se cometía la "atrocidad legal" de expulsarlos.

La suspensión de las acreditaciones de los dos activistas en la Cámara Baja es cautelar, a la espera de que se resuelvan los expedientes abiertos contra ellos.

Según han informado fuentes de la Mesa del Congreso, la decisión se ha tomado en aplicación del artículo 56.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que permite adoptar medidas provisionales en estos casos.

Las mismas fuentes han señalado que la medida cautelar se toma para proteger los intereses y derechos de los diputados y representantes de los medios de comunicación ante la "reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia".