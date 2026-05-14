Ayuso continúa el choque con el Gobierno por su viaje a México: "Nosotros no viajamos con prostitutas"

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El viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México colea desde hace más una semana, aunque cogió aire después de que cancelase la tercera, y última, parte de su visita al país sudamericano. Entonces, a través de un comunicado, culpó al Gobierno de Pedro Sánchez de haberla dejado desamparada y de contribuir a lo que considera un "boicot" por parte de la dirigente mexicana, Claudia Sheinbaum. Pero el choque entre el Ejecutivo madrileño y el central no cesó ahí. El miércoles, la líder regional acusó a Moncloa de "abandonarla" en "una situación de peligro extremo", pese a que, según expusieron desde el Gobierno, no solicitó ningún tipo de protección. Pese a ello, Ayuso volvió al ataque, esta vez en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde los partidos de la oposición, Más Madrid y PSOE, cuestionaron el objetivo de su viaje e insistieron en que detallase "cuánto les ha costado esta fiesta a los madrileños". Una pregunta a la que la presidenta autonómica respondió que se vería reflejado en el Portal de Transparencia, aunque adelantó que "nosotros no viajamos con prostitutas".

"Ha hecho lo único que sabe hacer: insultar, provocar y luego lloriquear para que no se hable de lo que está pasando en Madrid". La portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, describió así el viaje de Ayuso a México, al tiempo que lo definió como unas "vacaciones pagadas con el dinero de los madrileños". Frente a ello, la presidenta madrileña comparó sus declaraciones contra el gobierno mexicano, al que, unas semanas antes de su viaje, mientras se celebraba en Barcelona una cumbre progresista, definió como un narcoestado, con las realizadas por Pedro Sánchez contra Estados Unidos a raíz de la guerra en Irán. "Con las barbaridades que ha dicho el Gobierno de Sánchez sobre la administración de Estados Unidos, por qué no se supone que ha ido a provocar", cuestionó la presidenta madrileña, mientras aseguraba que "México no existió hasta que llegaron los españoles".

Las críticas contra la líder de la Comunidad de Madrid no cesaron en el PSOE. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, le acusó de ser una "mentirosa compulsiva" por haber acusado al Gobierno central de dejarla desamparada en su viaje. "¿Qué riesgo ha corrido en México, si ni siquiera hay olas en el Caribe", ironizó, al tiempo que acusó, como ya había hecho la portavoz regional del PSOE, de haber organizado su visita para "humillar a los mexicanos, reivindicando a un conquistador (Hernán Cortés) que aniquiló a todos sus ancestros". "Quiso convertirse en la diva de la derecha internacional y se ha convertido en un activo tóxico para los que la invitaron, abucheada en cada rincón que ha pisado", añadió Bergerot, que también le exigió que pidiese "perdón" y "agachase la cabeza" por "el bochorno" y la "deslealtad" que dijo haber hecho sentir a los madrileños.

Pero Isabel Díaz Ayuso respondió asegurando que "a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo" para que la gente "esté podrida" y solo albergue "desconfianza" y "emociones negativas", y no tenga "ni fe, ni nación, ni historia, ni familia ni propiedad". Además, defendió, como ya ha hecho desde que comenzó la disputa sobre su viaje, que la visita a México fue para "trabajar" en busca de inversiones para Madrid. "Si nuestro viaje no está justificado, no les cuento el de los presidentes autonómicos socialistas; como a nadie les importa, pues no pasa nada", añadió.

Además, los consejeros populares defendieron que el viaje tenía como objetivo promocionar las inversiones extranjeras en la Comunidad, así como estrechar relaciones entre ambos países. Además, criticaron que Ayuso "fue abandonada a su suerte, en un país sumido en la violencia con la ultraizquierda jaleando el boicot a ambos lados del Atlántico -refiriéndose a las críticas lanzadas por el Gobierno de Sheinbaum y el apoyo mostrado por el de Sánchez". También afearon que el presidente del Ejecutivo central dijese "uno de sus grandes clásicos: Si necesitan ayuda, que la pidan". Frente a esto, el diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado ironizó al decir: "No me quiero imaginar el infierno que ha tenido que pasar (Ayuso) atravesando esas selvas, escapando de esas playas de la Riviera Maya y acechada por el cártel de Sinaloa y, como único sustento, el que los madrileños hayan podido mandarle. Allá dónde esté -debido a que la líder autonómica se había ausentado al pleno, entre reproches de la oposición-, presidenta, bienvenida a casa".

"Tomando mojitos" Más allá de las paredes de la Casa de Correos, en la Puerta del Sol, las críticas contra Ayuso continuaron. El ministro para la Transformación Digital y futuro candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid, Óscar López, definió como absurdo que la dirigente popular diga que el Gobierno quiso sabotear su viaje a México. Señaló que la Embajada de España le ofreció toda la colaboración para su seguridad durante los desplazamientos, pero defendió que la líder autonómica "no estaría muy preocupada por su seguridad cuando se quedó tomando mojitos en la Riviera Maya". Además, le acusó de no haber aceptado esta colaboración "para no contar su agenda, porque no había agenda". Le afeó, también, utilizar "los recursos públicos de todos los madrileños y madrileñas para pegarse 5 días en la Riviera Maya tomando mojitos, esto es lo que ha pasado", al tiempo que afirmó que por eso debería estar escondida y darle vergüenza.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, prosiguió con el choque con la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien le aconsejó que se ocupe de resolver "los problemas" de su propia comunidad autónoma, que son "muchos", y que no vaya "a otros países a darles lecciones". Además, señaló que "cuando uno va a un país extranjero tiene que respetar la historia, las costumbres y las tradiciones" de dicho país. Sin embargo, según dijo la líder del área, "la señora Ayuso tiene una costumbre que no es buena" y que consiste en que "siempre tiene que dar lecciones a los demás", cuando "debería empezar por ser mucho más prudente y ver cómo tiene muchas situaciones en Madrid".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, salió en defensa de la dirigente madrileña y cargó contra las críticas del Ejecutivo. Afirmó que los socialistas y sus socios de Gobierno "tienen una fijación" con Ayuso y tildó de irresponsabilidad su actitud. Defendió que Moncloa critica "todo lo que hace" la presidenta regional. "El Gobierno de España tiene que dedicarse a los problemas de los españoles, que son muchos, y no atacar a presidentes autonómicos", sostuvo.