El BOE cambia la Ley de Propiedad Horizontal: estas son las principales novedades

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado 24 de julio de 2025, el Boletín Oficial del Estado actualizó el texto consolidado de la Ley de Propiedad Horizontal, introduciendo modificaciones que han sacudido los cimientos de un sector en plena ebullición: el alquiler vacacional. Lo que hasta hace pocos meses era una práctica comercial sujeta únicamente a normativas turísticas autonómicas, ahora requiere el visto bueno explícito de la comunidad de propietarios para poder operar.

Las modificaciones entran en vigor desde el 3 de abril de 2025 y sitúan a España en el centro de un debate que enfrenta el derecho de propiedad individual con el interés colectivo de las comunidades. Miles de propietarios que explotaban viviendas turísticas se encuentran ahora en una encrucijada legal que puede determinar la viabilidad de su negocio.

La novedad normativa no llega por casualidad. Durante los últimos años, las quejas vecinales por ruidos, destrozos en zonas comunes y la sensación de "vivir en un hotel" se han multiplicado exponencialmente en las grandes ciudades españolas. Plataformas digitales como Airbnb o Booking han facilitado la comercialización masiva de apartamentos, generando tensiones que ahora el legislador intenta resolver.

Marco legal que define la actividad turística

Para entender el alcance de los cambios, resulta imprescindible conocer cómo define la normativa española este tipo de explotación inmobiliaria. La Ley de Arrendamientos Urbanos excluye del régimen general de alquileres tradicionales aquellos supuestos recogidos en su letra e): la cesión temporal de uso de una vivienda que esté amueblada y equipada, que se comercialice o promocione en canales de oferta turística, que persiga una finalidad lucrativa y que quede sometida a la normativa sectorial turística correspondiente.

Esta definición técnica tiene enormes implicaciones prácticas. No basta con alquilar por días o semanas; deben concurrir todos los elementos descritos para que la actividad se considere verdaderamente turística y, por tanto, quede sujeta a las nuevas exigencias de la Ley de Propiedad Horizontal. Un matiz crucial que diferencia estos casos de los alquileres de temporada tradicionales, que siguen otro régimen jurídico.

Autorización previa obligatoria desde abril

La gran novedad introducida en 2025 establece que cualquier propietario que desee explotar su vivienda como alojamiento turístico debe obtener previamente la aprobación expresa de la junta de propietarios. Esta exigencia, contenida en el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, rompe con la práctica anterior donde bastaba con cumplir los requisitos administrativos autonómicos.

El cambio normativo implica que la comunidad de vecinos adquiere capacidad de veto sobre una actividad económica privada, algo sin precedentes en el ordenamiento español en materia de propiedad horizontal. Los efectos de esta modificación operan desde el 3 de abril de 2025 según consta en el Boletín Oficial del Estado, estableciendo una línea divisoria temporal clara para propietarios y comunidades.

Poderes de la junta de propietarios

El artículo 17.12 de la LPH otorga a las comunidades tres posibles decisiones respecto a las viviendas de uso turístico: aprobarlas sin condiciones, limitarlas estableciendo cupos o restricciones temporales, o condicionarlas a determinados requisitos de convivencia y uso de espacios comunes. Para adoptar cualquiera de estas decisiones se requiere una mayoría cualificada de tres quintos de los propietarios.

Pero la norma va más allá. Las comunidades pueden acordar incrementar hasta un 20% la cuota de gastos comunes que deben abonar los pisos destinados a explotación turística. Este recargo pretende compensar el mayor desgaste de instalaciones comunes, el incremento de consumos y los gastos adicionales de limpieza y mantenimiento que genera la rotación constante de ocupantes.

La ley establece dos garantías importantes: el porcentaje de incremento debe ser idéntico para todas las viviendas que realicen actividad turística, evitando discriminaciones, y este recargo no puede aplicarse con efectos retroactivos, protegiendo así a quienes ya venían desarrollando la actividad antes de la modificación normativa.

Consecuencias para el mercado inmobiliario

Expertos del sector inmobiliario anticipan que estas modificaciones legales provocarán una reconfiguración profunda del mercado de alquiler vacacional en España. Las comunidades de propietarios de edificios céntricos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla ya están convocando juntas extraordinarias para decidir su postura ante las viviendas turísticas.

Algunos analistas prevén que la medida podría reducir significativamente la oferta de alojamiento turístico en zonas saturadas, con el consiguiente impacto en precios y disponibilidad para visitantes. Otros consideran que la norma equilibra derechos enfrentados y devuelve cierta tranquilidad a barrios convertidos en espacios casi exclusivamente turísticos, facilitando el retorno de residentes permanentes.

Búsquedas y dudas frecuentes

Desde la publicación de la actualización normativa en julio de 2025, las búsquedas relacionadas con la Ley de Propiedad Horizontal se han disparado en España. Términos como "LPH actualizada 2025", "viviendas uso turístico comunidad", "mayoría tres quintos VUT" o "incremento cuota gastos comunes" lideran las consultas en buscadores.

Propietarios y administradores de fincas buscan aclarar cuestiones prácticas: ¿qué ocurre con las licencias turísticas ya concedidas?, ¿puede una comunidad prohibir completamente esta actividad?, ¿cómo se computa la mayoría de tres quintos?, ¿qué recursos legales existen contra decisiones de la junta? La complejidad técnica de la reforma genera incertidumbre que abogados especializados y asociaciones sectoriales intentan resolver mediante guías y asesoramiento específico.