Irene Montero califica de "machirulada épica" los comentarios de Florentino Pérez

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La número dos de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, calificó este miércoles de "machirulada épica" los comentarios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la comparecencia para convocar elecciones en el club, por la "falta de respeto" hacia las mujeres periodistas.

"Machirulada épica. Si es capaz de tratar a una mujer así delante de las cámaras, ¿cómo no las tratará cuando no haya nadie delante?", se preguntó Montero en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X, donde comenta la rueda de prensa de este martes con algunos fragmentos de la misma.

Durante esa comparecencia, el presidente del Real Madrid se refirió a una de las periodistas como "esa niña", diciendo a los periodistas hombres que ella tenía derecho hablar y que ellos eran "muy feos", y cuestionó el conocimiento de otra sobre el fútbol.

"Es terrible porque esto habla de cómo para muchos hombres poderosos el machismo es su forma de vida y no hacen ningún esfuerzo por cambiar porque saben que su poder les protege y les da impunidad para hacer estas cosas, y cosas mucho peores, sin que les pase nada o incluso haciendo que parezca una anécdota divertida", comenta Montero.

En su opinión, cuando el presidente del Real Madrid se dirige a una periodista como "esa niña" le está diciendo que no toma en serio su trabajo y que la ve como una mujer "a la que cree que puede tratar como un ser inferior, que puede humillarla, ridiculizarla o incomodarla en público".

Y el hecho de que se dirija a los hombres periodistas de la sala como "feos" riéndose es, según la también eurodiputada de Podemos, una forma de generar "complicidad" con ellos.

"No me vale la excusa de que es de otra generación, que es mayor. Si has conseguido montar un puto (sic) imperio económico y futbolístico, también eres capaz de dejar de ser un machirulo y eres capaz de tratar con respeto a una mujer", añade.