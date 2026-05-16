Los narcos golpean otra patrullera en una persecución en Almería

Publicado por Agencias Almería Creado: Actualizado:

Una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha sido golpeada por una narcolancha durante una persecución la pasada noche en aguas alejadas de la costa de Almería, un incidente en el que ningún funcionario ha resultado herido. Según han informado fuentes de la Agencia Tributaria, la lancha sospechosa iba cargada con petacas de combustible. Durante el transcurso del operativo, la tripulación de la narcolancha logró huir utilizando otra embarcación neumática de apoyo. La patrullera del SVA sufrió la rotura de una ventanilla, mientras que la lancha intervenida finalmente no pudo ser remolcada a puerto. La Subdelegación del Gobierno en Almería ha manifestado que durante la persecución de la embarcación semirrígida cargada con petacas de combustible apareció una segunda lancha que se subió encima de ella y golpeó a la patrullera de Vigilancia Aduanera. Desde la Subdelegación se ha subrayado que no se han registrado daños personales, sino que únicamente ha resultado dañada una ventanilla de la nave de la Agencia Tributaria. Otras fuentes próximas al caso señalan que la patrullera de Vigilancia Aduanera, denominada ‘Audaz’, participaba en un operativo en el que se vieron implicadas hasta seis «gomas» o embarcaciones ocupadas por narcotraficantes. De acuerdo a estas fuentes, una de las narcolanchas habría tenido algún problema con los motores durante la persecución y una segunda lancha acudió en su rescate y colisionó de frente con la ‘Audaz’ para evitar que pudiese apresar a sus ocupantes. Preguntado por el suceso, el portavoz del sindicato JUSVA de Vigilancia Aduanera, Jorge Samblás, ha aseverado en declaraciones a EFE que se trata del «cuerpo policial más desconocido de España». «Trabajamos en la absoluta ignorancia del pueblo español. Nos estamos jugando la vida en casos como el de hoy —por ayer—, donde una embarcación deliberadamente, una narcolancha, ha embestido una patrullera para conseguir escapar del cerco que los compañeros le estaban haciendo en una persecución», ha sostenido. Ha reclamado que se considere a este cuerpo como profesión de riesgo, ya que sus miembros se juegan «el pellejo» a diario por apenas «1.600 euros al mes» y ha pedido una reunión urgente con los titulares del Ministerio de Hacienda para exponer la «delicada situación» por la que atraviesan los funcionarios de este cuerpo policial. «Necesitamos medios profesionales que nos den seguridad, porque un accidente de estas características con medios puede quedar en una anécdota o ser un accidente, o ser una muestra de cómo está la situación a nivel de seguridad del Estado y de seguridad de la frontera europea. Pero un accidente sin medios es una tragedia, como ha pasado con los dos compañeros de la Guardia Civil y que esperemos que no vuelva a pasar nunca más», ha dicho.

Plantar cara al narco

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que si logra gobernar tras las elecciones andaluzas del domingo va a «plantar cara» al narcotráfico exigiendo al Gobierno de España un cambio en el Código Penal. «Esto es insoportable. Insoportable», ha exclamado Moreno durante un acto de campaña electoral en Sevilla, y se ha preguntado «qué es lo que ha hecho el señor Sánchez para que en solo ocho años el narcotráfico haya pasado de tener uno de los nexos de entrada a Europa en el tráfico de estupefacientes que estaba prácticamente en el Estrecho de Gibraltar, para que se haya extendido desde Pulpí en la provincia de Almería hasta Ayamonte». Ha denunciado que son 900 kilómetros de costa andaluza «donde campa a sus anchas el narcotráfico y donde se ríen, para dolor nuestro, del esfuerzo y del compromiso de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

Moreno se compromete a «plantar cara» al narcotráfico si gana las elecciones de mañana y exige al Gobierno cambios legales