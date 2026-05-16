El juez avisa a Mouliaá de que será detenida si no comparece por la querella de Errejón

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El juez de Madrid que instruye la querella de Íñigo Errejón contra Elisa Mouliaá por presuntas injurias y calumnias mandó este viernes un serio aviso a la actriz. En una resolución, le obliga a comparecer el próximo 15 de junio en el juzgado para prestar declaración o, de lo contrario, dictará una orden de detención. El magistrado Arturo Zamarriego tomó esta decisión después de que la querellada se ausentara de otras dos citaciones previas tras alegar motivos de salud. El titular del Juzgado de Instrucción número nueve de la capital recibió un informe médico forense en el que se establece que Mouliaá «presenta adecuada capacidad para declarar». Así, contradice el argumento que había alegado ella: una baja médica por ansiedad. «Cítesela en legal forma con el apercibimiento expreso que, de no comparecer a este tercer llamamiento, podrá acordarse su detención y traslado a esta sede, con deducción de testimonio por si los hechos fueran constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad", subraya la providencia. La defensa de Mouliaá, a cargo de la abogada Yurena Carrillo, presentó un recurso contra esta decisión al considerar que la medida es «desproporcionada». Incide en que el interrogatorio puede «satisfacerse mediante mecanismos alternativos igualmente válidos y garantistas", como una videoconferencia o un acta notarial. No obstante, adelanta que su representada ya ha decidido que se acogerá a su derecho a no declarar.