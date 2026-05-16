Elecciones Andalucía: sábado de reflexión entre el descanso y la familia

Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira por VOX (i), María Jesús Montero por el PSOE (2i), José Ignacio García por Adelante Andalucía (3i), Juanma Moreno por el PP (2d) y Antonio Maíllo de Por Andalucía (d), a su llegada al debate de los candidatos.EFE

Publicado por EFE Sevilla Creado: Actualizado:

Después de recorrer miles de kilómetros y realizar decenas de actos durante los quince días de campaña electoral, los candidatos de los cinco principales partidos que optan a la Presidencia de la Junta dedican este sábado de reflexión a descansar y compartir tiempo con los suyos.

Así, el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, aprovecha el día en Málaga -donde celebró el último acto de campaña- para tomar un aperitivo con unos amigos en los Baños del Carmen al mediodía, mientras por la tarde tiene previsto dar un paseo acompañado de su familia.

Tras cerrar la campaña en Sevilla acompañada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, pasará la jornada de reflexión "descansando" en la capital andaluza, según desvelan fuentes de su equipo de campaña.

La secretaria general de los socialistas andaluces plantea un sábado de cocina y relax en la que también tiene previsto visitar a su madre.

El aspirante de Vox, Manuel Gavira, -que puso fin a los actos para pedir el voto en Sevilla junto a Santiago Abascal- pasará la jornada en Cádiz, donde tiene previsto caminar por el paseo marítimo y almorzar con su familia, ya que, según han informado fuentes del partido, "les ha echado de menos" durante la campaña electoral.

Por su parte, Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, dedicará la jornada de reflexión -tras cerrar también en Sevilla- para pasear por el barrio sevillano de San Julián y realizar algunas compras cotidianas, además de intentar recuperar la voz, afectada tras los actos públicos.

José Ignacio García, que encabeza el cartel de Adelante Andalucía, estará por la mañana volviendo a su ciudad, Jerez de la Frontera, tras el mitin de cierre en Sevilla, donde tiene previsto recoger, ordenar, limpiar y lavar ropa tras dos semanas intensas de campaña y viajes.

Por la tarde irá a la feria de Jerez, la feria de su ciudad, que ha coincidido en plena campaña, para disfrutarla un poco con sus amigos.

Será ya el domingo por la mañana cuando todos ellos ejerzan su derecho al voto, cada uno en su localidad de referencia: Moreno en Málaga; Montero y Maíllo en Sevilla; Gavira en Cádiz y García en Jerez de la Frontera.

Ya por la noche Sevilla acogerá los "cuarteles generales" de cuatro de los cinco partidos para seguir el desarrollo de la jornada electoral. Así lo harán PP, PSOE, Vox y Por Andalucía; mientras Adelante Andalucía ha elegido Jerez de la Frontera para conocer los resultados de las elecciones del 17M.