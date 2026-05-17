Marlaska, a examen en el Congreso tras la crisis por las narcolanchas con dos muertos

Publicado por A. Santos Madrid Creado: Actualizado:

El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se someterá este miércoles a un nuevo examen parlamentario de máxima tensión en el Congreso. El pleno llega marcado por la indignación de los partidos de la oposición tras el fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva mientras perseguían una narcolancha. Una crisis acrecentada por la ausencia del del ministro en el funeral que se celebró al día siguiente, y que motivó la cancelación de las agendas electorales del PP y PSOE en Andalucía, y por las polémicas palabras de la exministra de Hacienda y candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, quien definió, aunque más tarde matizó sus palabras, la tragedia como un «accidente laboral».

La presión sobre el ministro del Interior sigue creciendo, con reproches cada vez más duros de Vox y de PP y con un nuevo suceso en Almería, donde una narcolancha ha embestido a una patrullera. Y bajo este clima de confrontación, los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal desplegarán en el hemiciclo una ofensiva total contra Marlaska. Mientras la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra y el portavoz nacional, Borja Sémper —que participará esta semana en su primer pleno tras haberse recuperado del cáncer que le obligó a retirarse de la primera línea de la política-, cuestionarán si el titular de Interior «está a la altura» de sus funciones, Vox elevará aún más el tono exigiendo aclarar cuáles son las «prioridades» reales.