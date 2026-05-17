Sigue en directo las Elecciones de Andalucía en este 17-M

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

21:00 El PSOE lee con "cautela" el aumento de participación en las elecciones andaluzas

21:01 17/05/2026 21:01 17/05/2026 El PSOE de Andalucía analiza "con cautela" el aumento de la participación en las elecciones de este domingo, que a las 18:00 horas había crecido un 7,65 % con respecto a la de los comicios de 2022, según datos del Parlamento de Andalucía.





Fuentes socialistas señalan que los partidos de fútbol que se celebran esta tarde ha podido provocar el que los aficionados hayan adelantado su voto y que quienes viven cerca de los estadios lo hayan hecho también, lo que rebajaría la subida de participación, que podría ser en parte, señalan, un adelanto de la hora de voto.





Lo mismo ocurre con las ferias que este fin de semana se celebran en diversos puntos de Andalucía y que, señalan fuentes del PSOE a EFE, podrían haber provocado que los ciudadanos acudieran a votar antes que otras convocatorias.





En todo caso, el ambiente en la sede que ha elegido el PSOE de Andalucía para seguir la noche electoral, un hotel en el barrio de Nervión, en Sevilla, es optimista, señalan. Creen que, de confirmarse los datos de más participación, tienen opciones.





En el hotel, cuando ya se ha iniciado el escrutinio, están parte del equipo de la campaña del PSOE, pero no se ha visto a la candidata y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero.





Los periodistas, más de 80 acreditados para seguir la noche electoral con el PSOE, esperan en la puerta del hotel por si Montero accediese por la puerta principal mientras los primeros resultados van dibujando el panorama político de Andalucía para los próximos cuatro años.

20:43 Moreno, satisfecho con la participación: "Hay que esperar a las urnas. Está todo abierto"

20:44 17/05/2026 20:44 17/05/2026 El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo que está "satisfecho" con el aumento de la participación registrado en todas las provincias andaluzas, aunque ha señalado que habrá que esperar al resultado de las urnas porque "está todo abierto".





Moreno ha llegado pasadas las 20:00 horas a la sede del PP de Andalucía, en Sevilla, donde su partido tiene este domingo su 'cuartel general' para seguir durante la noche el escrutinio de las elecciones andaluzas.





Acompañado de su esposa, Manuela Villena, y a la entrada ha sido abordado por los periodistas que se han agolpado a la entrada de la sede, en la calle San Fernando de la capital, donde se ha referido al dato de que haya aumentado la participación y de los sondeos que se han publicado.

20:27 'Génova' apela a la prudencia por el "baile de escaños" pero ve posible que Moreno pueda lograr mayoría absoluta 20:28 17/05/2026 20:28 17/05/2026 La dirección nacional del PP apela en este momento a la prudencia, a la espera del escrutinio de las elecciones andaluzas, pero ve posible que su candidato, Juanma Moreno, pueda conseguir mayoría absoluta, según han indicado fuentes de la cúpula del partido.



Al cierre de los colegios electorales a las 20.00 horas, en 'Génova' se muestran optimistas pero apuestan por la cautela porque hay escaños que van a estar "bailando hasta el final" por los restos en algunas provincias. Según insisten, no hay una mayoría absoluta "garantizada" en este momento pese a las buenas sensaciones, han añadido las mismas fuentes.



Los 'populares' aseguran que el PP-A que encabeza Moreno podría llegar a duplicar al PSOE de Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España que ha sido durante casi 40 años un feudo gobernando por los socialistas. En junio de 2022, el PP ya logró 1,5 millones de votos (43,13%) y el PSOE algo más de 883.000 votos (24,09%).



Además, los 'populares' avisan que si hay una debacle socialista será una derrota del jefe del Ejecutivo del Gobierno, Pedro Sánchez, porque la candidata socialista, María Jesús Montero, era su vicepresidenta primera. "Si no quería lecturas en clave nacional, que no haber puesto a tu número dos", añaden en el cuartel general de los 'populares'.

20:26 Gavira (Vox) llega al restaurante de Sevilla donde seguirá el escrutinio de las elecciones

20:26 17/05/2026 20:26 17/05/2026 El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha llegado alrededor de las 20:00 horas al restaurante junto al río Guadalquivir en Sevilla donde seguirá con su equipo el escrutinio de las elecciones andaluzas de este domingo.





En una tarde soleada, dirigentes, militantes y simpatizantes de Vox han ido llegando desde las 19:30 horas al 'cuartel general' de la formación, donde esperan superar su resultado de hace cuatro años, cuando consiguieron 14 escaños en el Parlamento de Andalucía.





"Llegó el día", comentaban un grupo de parlamentarios y candidatos minutos antes del inicio del escrutinio.





En cualquier caso, esta primera parte de la noche electoral se ve condicionada por el retraso en el inicio de la publicación de resultados hasta las 20:43 horas debido a la constitución después de su hora de algunas mesas electorales en la mañana de este domingo.

20:14 Feijóo sigue la noche electoral andaluza con cautela sobre la mayoría absoluta de Moreno

20:14 17/05/2026 20:14 17/05/2026 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, seguirá este domingo los resultados de las elecciones de Andalucía desde la sede del partido en Madrid, donde analizará con su equipo la probable victoria de Juanma Moreno, con la incertidumbre de si logrará la mayoría absoluta.





Fuentes de Génova han explicado que los resultados van a estar "bailando" hasta el final y que habrá escaños que se definan por décimas, ya que son ocho provincias con cinco o seis partidos compitiendo. Por ello, a minutos del cierre de las urnas, el PP no tiene certeza de que Moreno logre la mayoría absoluta.





Feijóo llegará en los próximos minutos a la sede popular y, después de que el escrutinio avance, el secretario general, Miguel Tellado, ofrecerá una rueda de prensa para hacer una primera valoración de los resultados.





Pese al llamamiento a la cautela, en Génova abren la puerta a que el PP duplique en escaños al PSOE en Andalucía, que tradicionalmente ha sido el feudo más potente en España para los socialistas.





La candidata del PSOE andaluz, la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, podría tener el peor resultado histórico para los socialistas (30), señalan estas fuentes.





También apuntan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el responsable del posible mal resultado para el PSOE y el causante de que los grandes feudos de la izquierda pasen a ser ahora feudos del PP al elegir candidatos fuertemente vinculados a su persona.





El lunes el PP analizará los resultados de Andalucía en su Junta Directiva Nacional, en la que participará la cúpula del partido y también los barones, entre ellos Moreno.

20:14 Maíllo llega a la sede de IU Andalucía en Sevilla para seguir los resultados electorales

20:14 17/05/2026 20:14 17/05/2026 El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha llegado diez minutos antes de las ocho de la tarde a la sede de IU Andalucía en Sevilla para seguir desde allí el desarrollo de la noche electoral y los resultados de los comicios autonómicos.





Acompañado por Raquel Martínez, coordinadora general de Podemos Andalucía, junto a la número dos de la lista por Sevilla, Alejandra Durán, el también coordinador federal de IU ha accedido a la sede de la formación sin hacer declaraciones a los periodistas.





El candidato, que este domingo tras votar, llamaba a la participación en las urnas para que Andalucía "decida lo que quiere en los próximos cuatro años", va a seguir el desarrollo del escrutinio acompañado también por Toni Valero, máximo responsable andaluz de IU.

20:07 La encuesta de Canal Sur da por segura la mayoría absoluta a Juanma Moreno en Andalucía

20:07 17/05/2026 20:07 17/05/2026 La encuesta encargada por Canal Sur sobre el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo garantiza la mayoría absoluta al presidente autonómico y candidato a la reelección, Juanma Moreno, con una horquilla de entre 56 y 59 escaños (ahora tiene 58) que le asegura la investidura y gobernar en solitario.





El PSOE, con su candidata María Jesús Montero a la cabeza bajaría su representación en el Parlamento de Andalucía, donde ahora tiene 30 diputados, a un resultado que le daría entre 26 y 29 representantes, según el muestreo de Sigma Dos para Forta, a partir de 8.049 entrevistas telefónicas realizadas entre el 1 y el 14 de mayo.





Por su parte, Vox podría repetir sus actuales 14 puestos en el Parlamento andaluz, al adjudicarle la encuesta de 13 a 15 representantes, en tanto que la coalición Por Andalucía mejoraría al obtener sus actuales cinco escaños o incluso uno más.





El mayor crecimiento electoral este 17M correspondería a Adelante Andalucía, que de dos diputados pasaría a cuatro o incluso cinco, siempre según la misma proyección del estudio difundido a las 20:00, al cierre de los colegios electorales.





En porcentajes, sus resultados vaticinan un 44,8 % de respaldo para el PP (consiguió el 43,1 % en los comicios de 2022); el 22,5 % para el PSOE (obtuvo el 24,1 hace cuatro años); Vox, el 13,2 % (antes el 13,5 %); Por Andalucía, el 7,3 % (7,7 %) y Adelante Andalucía un 6,8 % (4,6 % en 2022).

20:02 Cierran los colegios electorales en Andalucía, salvo tres en Sevilla, Málaga y Cádiz

20:02 17/05/2026 20:02 17/05/2026 Los colegios electorales han cerrado en Andalucía a las 20:00 horas, salvo tres en Sevilla, Málaga y El Puerto de Santa María (Cádiz), que lo harán más tarde por el retraso que se ha producido en la apertura de algunas mesas

19:05 La cúpula del PSOE espera ya en Ferraz el resultado de las elecciones andaluzas

19:10 17/05/2026 19:10 17/05/2026 La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el resto de su equipo ya están reunidos en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz para conocer los resultados de las elecciones andaluzas de este domingo.





Según fuentes socialistas, la secretaria de Organización y su equipo más cercano se encuentran en la sede nacional del partido en Madrid, donde analizarán los resultados de estos comicios en los que el partido ha apelado a la coherencia de los votantes de izquierdas para lograr un gobierno de ese signo y votar a su candidata, María Jesús Montero.





Junto al equipo de Organización, también seguirá el recuento la portavoz de la formación, Montse Mínguez.





Tras el escrutinio, Torró hará una primera valoración ante los medios de los resultados de los comicios que centrarán también parte de la reunión de la Ejecutiva federal que celebrará mañana el partido en Madrid.

18:22 La participación en Andalucía es del 52 % a las 18:00 horas, 7,5 puntos más que en 2022

18:22 17/05/2026 18:22 17/05/2026 Los resultados de las elecciones andaluzas no podrán empezar a publicarse hasta las 20:43 horas, según ha decidido la Junta Electoral de Andalucía debido al retraso en la constitución de algunas mesas en tres colegios.





La jornada comenzó con la constitución de las 10.403 mesas electorales sin incidencias relevantes, salvo en el colegio Los Azahares de Sevilla Este, en el Constitución 78 de Málaga y en La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde las votaciones no pudieron comenzar en algunas mesas a las 9:00 horas.





Teniendo en cuenta los retrasos, el colegio electoral de Sevilla Este no se cerrará hasta las 20:43 horas, el de Málaga hasta las 20:14 y el de El Puerto de Santa María hasta las 20:10, justo el mismo tiempo que duró la demora en constituirse las mesas afectadas.





Ante estos retrasos en el cierre de estos colegios electorales, la Junta Electoral de Andalucía ha decidido que no podrán hacerse públicos datos de resultados de votaciones hasta las 20:43 horas, hora del cierre del último colegio, aunque sí podrán difundirse los de los sondeos a partir de las 20:00 horas, según ha explicado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en su comparecencia para explicar los datos de participación de las 14:00 horas.





A esa hora, la participación en las elecciones andaluzas alcanzaba el 37,25 %, tres puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022.

14:00 Candidato de Vox 14:01 17/05/2026 14:01 17/05/2026 El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido este domingo tras ejercer su derecho al voto en Cádiz la necesidad de que en Andalucía haya un "gobierno que tenga claras sus prioridades" y que "se meta en el lío para sacar a los andaluces del lío" en el que están metidos. El candidato de Vox, en declaraciones a los medios tras haber votado en el colegio San Vicente Paúl de Cádiz, ha asegurado que los andaluces tienen este domingo "una oportunidad para que el sentido común se imponga en Andalucía" y para propiciar "un cambio en el Gobierno andaluz".

12:01 Moreno, ilusionado 12:20 17/05/2026 12:20 17/05/2026 El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado al acudir a votar en estas elecciones autonómicas que ha comprobado "ilusión" en torno a su proyecto y ha pedido a los andaluces que "no lo dejen para lo último", para que no les dé "pereza ir a votar".

Tras ejercer su derecho al voto en Málaga, en el colegio Sagrado Corazón, ha manifestado a los periodistas que llega "con buenas sensaciones" y con opciones, aunque también es consciente de la dificultad, al tratarse de ocho provincias y donde "muchos restos se van a jugar". Se ha referido a la expectación de estos comicios en medios nacionales: "Andalucía es la tercera economía de España, la comunidad más poblada, un territorio con enorme singularidad y un enorme peso". Por ello, considera que lo que pase en la comunidad andaluza también condiciona otras cosas.

Tras destacar el poder del voto, ha apelado a los ciudadanos a que ejerzan ese derecho y, ante la coincidencia con las celebraciones de primeras comuniones, les ha pedido que "no lo dejen para lo último", ya que luego puede "dar pereza ir a votar".

12:00 Montero: "Es un dñía importantísimo" 12:01 17/05/2026 12:01 17/05/2026 La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha ejercido su derecho al voto en las elecciones andaluzas en un colegio del Centro de Sevilla, desde donde ha animado a la participación y ha recordado que en los comicios regionales el voto es menor que en las generales. "Es un día importantísimo para que podamos decidir nuestro futuro y espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión, con alegría, con esperanza y por tanto estando presente y siendo muy partícipe del futuro que para los próximos cuatro años queremos para nuestra tierra", ha señalado Montero en una atención a los medios de comunicación que han cubierto su voto, quien ha pedido que "nadie se quede en casa".

Ha explicado que va a pasar la jornada electoral con su "entorno más íntimo" y esperando que lleguen las 20.00 horas, cuando cierran los colegios electorales, "pero hay tiempo de aquí a esa hora para que todo el mundo acuda a votar, si ha tenido que salir durante el fin de semana que vuelva pronto, para acudir a las urnas con ilusión".

11:38 Participación 12:00 17/05/2026 12:00 17/05/2026 La participación en Andalucía es del 15,09 % a las 11.30 horas, casi igual que en 2022



10:59 Sin incidencias 11:38 17/05/2026 11:38 17/05/2026 La constitución de las 10.403 mesas electorales habilitadas para los comicios andaluces de este domingo se ha llevado a cabo con normalidad y sin incidencias, salvo en un colegio de Sevilla Este, si bien se desconoce de momento, hasta que la Junta Electoral se pronuncie, si supondrá un retraso en el desarrollo de la votación.

Durante una comparecencia en el Centro de Difusión de Datos instalado en Sevilla, el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, ha informado de que la constitución de las 10.403 mesas instaladas en los 3.759 colegios de la comunidad se ha desarrollado con "total normalidad".

10:30 Planas anima a votar 10:58 17/05/2026 10:59 17/05/2026 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha animado este domingo a que los andaluces ejerzan su derecho al voto en unas elecciones "particularmente" importantes para Andalucía. Planas, que es el único ministro que vota en Andalucía, ha señalado a los periodistas que votar es una "acción democrática muy importante y, sin duda, lo es para el futuro de Andalucía" y, por ello, ha llamado a la participación. Tras votar en Córdoba en la sede de la empresa municipal de vivienda Vimcorsa, al encontrarse en obras su colegio electoral, ha explicado que no podrá pasar la jornada electoral en la capital cordobesa porque mañana participa en la reunión de la Asamblea de la Organización Mundial de la Sanidad Animal en París y viajará esta tarde hasta la capital francesa.

10:00 Maíllo ejerce su derecho 10:43 17/05/2026 10:59 17/05/2026 El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha ejercido este domingo su derecho al voto en las elecciones autonómicas y ha realizado un llamamiento a la "ilusión y movilización" para que los andaluces decidan lo que quieren en los próximos cuatro años. Poco después de las 10:00 horas Maíllo ha acudido al Colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla donde, tras asegurar que le gusta votar temprano, ha mostrado su confianza en "una propuesta de cambio y esperanza por Andalucía".

09:30 10:33 17/05/2026 10:33 17/05/2026 El 100 % de las 10.403 mesas electorales para los comicios autonómicos andaluces estaban constituidas a las 9.45 horas, según los datos de la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía. Más del 95 % de las mesas estaban constituidas a las 9.00 horas, cuando se abrían los colegios electorales, y el resto se han ido constituyendo progresivamente.

Las últimas mesas en constituirse han sido seis del distrito Este-Alcosa-Torreblanca de la ciudad de Sevilla

09:00 Abren los colegios 09:40 17/05/2026 09:40 17/05/2026 Los colegios electorales para las decimoterceras elecciones andaluzas han abierto a las 09.00 horas de este domingo, en una jornada de tiempo primaveral y de temperaturas suaves en toda la comunidad autónoma. Para estos comicios se han dispuesto 3.757 colegios electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad, con 10.403 mesas electorales para ejercer el derecho al voto. Según datos del censo electoral están llamados a ejercer su derecho al voto un total de 6.812.861 andaluces, de los que 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 corresponden a electores inscritos en el extranjero.

08:51 Dispositivo de seguridad con más de 16.000 agentes 08:53 17/05/2026 08:53 17/05/2026 Las 10.403 mesas electorales que se habilitan este 17 de mayo contarán con "infraestructura tecnológica duplicada" para la seguridad de la transmisión de datos en la que se incorpora por primera vez la inteligencia artificial (IA) en la verificación del escrutinio. En cuanto al dispositivo de seguridad para la jornada electoral, estarán desplegados más de 16.000 agentes policiales incluyendo a 14.583 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación.

08:51 Los colegios abren a las nueve de la mañana 08:51 17/05/2026 08:51 17/05/2026 Los colegios electorales han abierto sus puertas esta mañana a las 9:00 horas y permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta las 20:00 horas, momento en el que cerrarán al público. Todos los electores que aún no hayan votado disponen de este margen para ejercer su derecho al sufragio. Recuerde consultar su tarjeta censal para confirmar la mesa y el colegio que le corresponden.

