Sigue en directo las elecciones de Andalucía

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

16:02 Zapatero defiende la financiación de Montero, "la que más dinero ha aportado a Andalucía"

17:32 17/05/2026 17:32 17/05/2026 El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez ha defendido para Andalucía el sistema de financiación impulsado por la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, "la que más dinero ha aportado" a esta comunidad.





Durante un acto de campaña, celebrado este viernes en Motril (Granada), ha considerado que el presidente de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, no puede criticar un modelo de financiación que le ha favorecido tanto, "más aún cuando el PP nunca ha hecho nada ni ha aportado alternativa".





Zapatero ha calificado a la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda que "mejor ha manejado las cuentas públicas en España y más financiación ha dado a las comunidades autónomas en toda la historia democrática, y la que más dinero ha aportado a Andalucía".





En materia económica, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado los recursos destinados a Andalucía de los 37.000 a los 56.000 millones de euros, lo que supone "un récord de presupuesto", y ha recordado que él firmó con el expresidente andaluz Manuel Chaves "la devolución de la deuda histórica, 1.250 millones de euros".





El expresidente del Gobierno ha señalado que Montero ha formado parte de un Gobierno, junto a Pedro Sánchez, que destaca por su avance económico y por su respuesta, "con rigor y gestión", a crisis como la del hantavirus mientas la oposición, "sin ideas ni imaginación, solo genera ruido y ofrece miedo y resignación".





Ha reivindicado al PSOE como el partido que "históricamente ha marcado la línea del progreso, la dignidad y la libertad en España", y ha advertido de que "solo la convicción y las ideas de este partido garantizarán la sanidad, la educación y la vivienda en Andalucía", por lo que ha pedido el voto socialista, porque "hacerlo es cuidar la democracia".





También se ha referido al reciente viaje a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para señalar que la derecha en España "por fin ha encontrado la memoria histórica con Hernán Cortés", cuestión con la que, hasta ahora, "tenían un problema", ha ironizado.

13:17 Adelante Andalucía llama a indecisos y defensores de lo público: No pedimos carné de pureza

17:31 17/05/2026 17:31 17/05/2026 El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha pedido este viernes el voto a los indecisos y defensores de lo público porque en este partido no piden "carné de pureza" y porque es el único, ha asegurado, que puede quitar la mayoría al PP en las ocho provincias.





En una comparecencia ante el Centro de Salud Fortuny Velutti de Granada, amenazado de cierre por la Junta, García ha asegurado que Adelante Andalucía es "la mejor herramienta para parar al Partido Popular, a la derecha y a la extrema derecha".





A unas horas del cierre de la campaña electoral, ha interpelado a la gente progresista y de izquierdas, a los indecisos y defensores de la sanidad y la educación pública a preguntarse qué prefieren, si "a un señorito de extrema derecha, a un mandado de Quirón" o a una "trabajadora" como Inma Manzano, que encabeza las listas de esta formación por Granada.





García se ha dirigido a todos ellos -"hayan votado (en el pasado) lo que hayan votado, nos da igual, aquí no pedimos carné de pureza a nadie"- para pedirles que concentren su voto en Adelante Andalucía porque es, dice, "la única fuerza ahora mismo que está en condiciones de quitarle escaños al Partido Popular".





Y si eso ocurre, "al señor Moreno Bonilla le robamos la sonrisa este domingo. Y solo por el placer de verle que se le quita esa sonrisita de privatizador de la sanidad, solo por ese gustito que vamos a tener la gente de izquierdas el domingo, merece la pena votar a Adelante Andalucía", ha continuado.





En el que ha sido su último acto de campaña antes del cierre electoral de esta tarde en Sevilla, ha incidido en que Adelante Andalucía no es un proyecto para unas provincias, sino para el conjunto de Andalucía: "El andalucismo ha llegado para quedarse y ha llegado para quedarse en todas las provincias de Andalucía".





Con su presencia ante un centro de salud amenazado de cierre, García ha querido simbolizar que esta formación "es la mejor herramienta" para parar "al PP, a la derecha y a la extrema derecha", ha incidido.





Ha asegurado que "todas las encuestas lo están diciendo: que Adelante Andalucía es el voto útil" y que los últimos diputados van "para el Partido Popular o para la extrema derecha o para Adelante Andalucía", una formación "sin mucho dinero ni recursos" pero con "militantes".





Por otra parte, preguntado por un reciente ataque sufrido en Granada por un joven que llevaba una camiseta con lema antifascista ha dicho que "los culpables son los que cometen esas agresiones, pero también los partidos fascistas como Vox que señalan, y después vienen unos energúmenos y ejecutan".





Y ha advertido: "Si no paramos a la extrema derecha van a venir las agresiones fascistas, las agresiones LGTBfóbicas, las agresiones machistas y las agresiones contra todo el que no piense como ellos".

13:13 Maíllo celebra la campaña "de menos a más" de Por Andalucía frente al "juego sucio" del PP

17:31 17/05/2026 17:31 17/05/2026 El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha celebrado este viernes la campaña "limpia" y "de menos a más" de su formación para las elecciones autonómicas del próximo domingo frente al "juego sucio" del PP, del que ha dicho que "ha intentado invocar al miedo".





En declaraciones a los periodistas durante una visita al Mercado de Abastos de la localidad sevillana de Dos Hermanas, Maíllo ha hecho balance de las dos semanas de campaña en las que Por Andalucía, ha dicho, se ha centrado en que este tiempo fuera "muy propositivo".





"Hemos hecho una campaña muy a lo andaluz, en el sentido de abrazarnos y sentir el afecto, y hemos visto a mucha gente que nos anima y dice que nos va a votar", ha resumido el también coordinador federal de IU, que ha resaltado que han celebrado más de 200 actos públicos y cientos de repartos de información en estos 15 días.





Frente a esto Maíllo ha contrapuesto la actitud del PP, del que ha dicho que ha hecho "lo último que tiene que ser una campaña electoral limpia, amenazando si no se le votaba o sobrepasando todos los límites con el ataque y la censura al carnaval", lo que a su juicio merecería "depuración de responsabilidades".





En la última jornada para pedir el voto el candidato de Por Andalucía ha apelado a la "utilidad" del mismo. "¿Para qué vamos a votar, para seguir con el destrozo de la sanidad y un presidente que no dice la verdad del escándalo del cáncer de mama?", ha planteado.





"Por Andalucía va a garantizar un gobierno que trabaje para la mayoría social porque es la izquierda útil y porque si nos dan los números vamos a gobernar, no nos va a temblar el pulso", ha garantizado Maíllo, que confía en un resultado que les permita "subir lo máximo posible para que haya un gobierno de cambio que acabe con la pesadilla del PP en San Telmo".

13:02 Andalucía utiliza IA para verificar el escrutinio con imágenes de actas por primera vez 17:31 17/05/2026 17:31 17/05/2026 Un total de 6.812.902 andaluces están llamados a participar en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo, en un dispositivo que contará con 10.403 mesas electorales distribuidas en 3.759 colegios en toda la comunidad autónoma. Del total del censo electoral, 6.510.832 electores residen en Andalucía y 302.070 en el extranjero, mientras que 186.094 ciudadanos podrán votar por primera vez tras haber cumplido la mayoría de edad desde los anteriores comicios.



Desde el el Centro de Difusión de Datos (CDD) se gestionarán los datos procedentes de las mesas electorales mediante un sistema tecnológico que introduce importantes novedades y que incorpora por primera vez la Inteligencia Artificial (IA) en la verificación del escrutinio mediante el análisis de imágenes de las actas tomadas desde las mesas, lo que permitirá comprobar automáticamente la correspondencia entre los datos transmitidos y los recogidos en los documentos oficiales, detectando posibles incidencias de forma inmediata, ha explicado la Junta en una nota de prensa.



Este sistema funciona a través de técnicas de visión artificial que verifican la legibilidad de las actas, extraen los datos y los comparan en tiempo real con los resultados enviados, de modo que cualquier discrepancia es marcada automáticamente para su revisión manual, agilizando la detección y corrección de errores durante el proceso de escrutinio. Además, en los centros de control se visualizarán simultáneamente las imágenes de las actas junto a los datos transmitidos, facilitando una comprobación inmediata ante cualquier incidencia.



El sistema se apoya en una infraestructura completamente duplicada, con centros de datos operativos tanto en Sevilla como en Madrid, lo que garantiza la continuidad del servicio ante cualquier eventualidad, junto con un refuerzo integral de la ciberseguridad que ha alcanzado el nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad tras la realización de auditorías y pruebas de resistencia.



Esta arquitectura incluye la replicación en tiempo real de las bases de datos, la duplicación de todos los elementos críticos, como comunicaciones, servidores y redes, y sistemas de suministro eléctrico redundantes que combinan la red convencional con grupos electrógenos, asegurando el funcionamiento incluso en escenarios adversos.



La transmisión de la información dependerá de 4.378 representantes de la Administración desplegados en los colegios electorales, que enviarán los datos mediante dispositivos electrónicos. En caso de incidencias, el sistema dispone de mecanismos alternativos de comunicación por vía telefónica y plataformas automatizadas que aseguran la llegada de los resultados al centro de procesamiento en todo momento.



En concreto, existe un primer sistema de respaldo mediante atención telefónica con operadores y un segundo sistema automatizado de respuesta por voz en la nube, capaz de gestionar hasta 1.500 llamadas simultáneas e identificar automáticamente al emisor para guiarle en la transmisión de la información.



Para la celebración de estas elecciones se han impreso más de 686 millones de papeletas correspondientes a 125 candidaturas y cerca de 7 millones de sobres, con un coste total de organización que asciende a 14,4 millones de euros, de los cuales 1,2 millones corresponden a impresos y documentación electoral.



Entre las novedades destaca también una aplicación web y móvil renovada que permitirá consultar los resultados en tiempo real y conocer el último diputado asignado, facilitando la comprensión de la configuración parlamentaria. Además, el Centro de Difusión de Datos (CDD), ubicado en el Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja en Sevilla, será el punto neurálgico desde el que se procesará y difundirá toda la información de la jornada electoral.



En cuanto al operativo de seguridad, la jornada electoral contará con más de 16.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre agentes de Guardia Civil, Policía Nacional, incluida la Unidad de la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y policías locales, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada. La ciudadanía podrá seguir en tiempo real toda la información del proceso electoral a través de la aplicación oficial y la web habilitada (eleccionesparlamentoandalucia2026.es), donde también se retransmitirán las comparecencias institucionales.



Estas comparecencias se celebrarán en el propio CDD y podrán seguirse tanto en directo como en diferido, incluyendo notificaciones en tiempo real para informar del inicio de cada intervención. Está previsto ofrecer una primera comparecencia a las 10,30 horas con los datos de apertura de mesas, seguida de avances de participación a las 12,00 horas (datos hasta las 11,30), a las 14,30 horas (hasta las 14,00) y a las 18,30 horas (hasta las 18,00).



Tras el cierre de los colegios a las 20,00 horas, comenzarán las comparecencias con datos de escrutinio, que se irán actualizando de forma progresiva hasta la obtención de resultados definitivos. Este año, el dispositivo electoral ha incorporado mejoras destinadas a facilitar la participación y la gestión del proceso, como la posibilidad de tramitar de forma telemática las excusas para no formar parte de las mesas electorales, sistema que ha permitido registrar 3.509 solicitudes, o la actualización de la compensación económica para los miembros de mesa junto a nuevas medidas para reforzar la accesibilidad durante la votación.

12:53 Adelante Andalucía llama a indecisos y defensores de lo público: No pedimos carné de pureza

17:30 17/05/2026 17:30 17/05/2026 El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha pedido este viernes el voto a los indecisos y defensores de lo público porque en este partido no piden "carné de pureza" y porque es el único, ha asegurado, que puede quitar la mayoría al PP en las ocho provincias.





En una comparecencia ante el Centro de Salud Fortuny Velutti de Granada, amenazado de cierre por la Junta, García ha asegurado que Adelante Andalucía es "la mejor herramienta para parar al Partido Popular, a la derecha y a la extrema derecha".





A unas horas del cierre de la campaña electoral, ha interpelado a la gente progresista y de izquierdas, a los indecisos y defensores de la sanidad y la educación pública a preguntarse qué prefieren, si "a un señorito de extrema derecha, a un mandado de Quirón" o a una "trabajadora" como Inma Manzano, que encabeza las listas de esta formación por Granada.





García se ha dirigido a todos ellos -"hayan votado (en el pasado) lo que hayan votado, nos da igual, aquí no pedimos carné de pureza a nadie"- para pedirles que concentren su voto en Adelante Andalucía porque es, dice, "la única fuerza ahora mismo que está en condiciones de quitarle escaños al Partido Popular".





Y si eso ocurre, "al señor Moreno Bonilla le robamos la sonrisa este domingo. Y solo por el placer de verle que se le quita esa sonrisita de privatizador de la sanidad, solo por ese gustito que vamos a tener la gente de izquierdas el domingo, merece la pena votar a Adelante Andalucía", ha continuado.





En el que ha sido su último acto de campaña antes del cierre electoral de esta tarde en Sevilla, ha incidido en que Adelante Andalucía no es un proyecto para unas provincias, sino para el conjunto de Andalucía: "El andalucismo ha llegado para quedarse y ha llegado para quedarse en todas las provincias de Andalucía".





Con su presencia ante un centro de salud amenazado de cierre, García ha querido simbolizar que esta formación "es la mejor herramienta" para parar "al PP, a la derecha y a la extrema derecha", ha incidido.





Ha asegurado que "todas las encuestas lo están diciendo: que Adelante Andalucía es el voto útil" y que los últimos diputados van "para el Partido Popular o para la extrema derecha o para Adelante Andalucía", una formación "sin mucho dinero ni recursos" pero con "militantes".





Por otra parte, preguntado por un reciente ataque sufrido en Granada por un joven que llevaba una camiseta con lema antifascista ha dicho que "los culpables son los que cometen esas agresiones, pero también los partidos fascistas como Vox que señalan, y después vienen unos energúmenos y ejecutan".





Y ha advertido: "Si no paramos a la extrema derecha van a venir las agresiones fascistas, las agresiones LGTBfóbicas, las agresiones machistas y las agresiones contra todo el que no piense como ellos"

09:27 La pelea por los 'restos' se prevé clave en Andalucía: ¿Cuánto costó cada escaño en 2022?

17:30 17/05/2026 17:30 17/05/2026 La pelea por 'los restos', esos votos que no permiten a un partido obtener representación pero benefician a otros, se prevé clave en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, ya que, según los sondeos y las estimaciones de los partidos, podría haber un escaño en juego incluso en las ocho provincias.





Con todos los sondeos a su favor, que le sitúan rozando una nueva mayoría absoluta, el propio candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha cifrado en 15.000 o 20.000 los votos de los que dependería, con provincias donde está 'bailando' ese último escaño, como serían los casos de Málaga, Córdoba, Cádiz y Huelva.





No se trata sólo de los escaños que otros partidos podrían 'robar' o no al PP, que obtuvo 58 en 2022, sino la lucha directa por esos restos que mantienen con Vox formaciones de izquierda como Por Andalucía y Adelante Andalucía. Estos últimos han admitido que quieren quitarle a los de Santiago Abascal ese voto del "cabreo" de muchos ciudadanos.





En un escenario de márgenes pequeños, cada voto cuenta más que nunca, con el ejemplo de 2022, en el que el último diputado para el PP (aunque ya tenía una amplia victoria) llegó con casi el 99 por ciento del escrutinio, en la provincia de Sevilla, donde el PSOE se quedó a poco más de 1.200 votos de arrebatárselo.