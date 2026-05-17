Sigue en directo las elecciones de Andalucía

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15:35 El delegado del Gobierno de Andalucía destaca la "normalidad" tras leves retrasos en mesas en Sevilla y Cádiz

17:37 17/05/2026 17:37 17/05/2026 El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado la normalidad con la que se está desarrollando la jornada electoral de este domingo, una vez que el 100% de las 10.403 mesas electorales previstas para estos comicios autonómicos quedaron constituidas a las 09,46 horas, tras registrarse únicamente incidencias menores que provocaron algunos retrasos, especialmente en las provincias de Sevilla y Cádiz.



En declaraciones a los medios, Pedro Fernández ha explicado que, a las 11,30 horas, "todo está transcurriendo con normalidad" en los colegios electorales andaluces, después de que se completara la constitución de todas las mesas con presidente y vocales correspondientes.



El delegado del Gobierno ha precisado que Almería y Córdoba fueron las provincias en las que antes culminó el proceso de constitución de mesas, mientras que Sevilla y Cádiz concentraron las incidencias que demoraron algo más la apertura de algunos puntos de votación, si bien ha restado importancia a estos contratiempos al enmarcarlos dentro de la normalidad habitual de una jornada electoral.



Entre esas incidencias, ha detallado problemas como la ausencia de papeletas en determinados colegios, dificultades para acceder a algunos locales por no encontrarse las llaves o por ausencia del conserje, así como la no comparecencia de alguna de las personas designadas para presidir mesas electorales, lo que obligó a efectuar sustituciones entre los vocales.



Pedro Fernández ha puesto además el foco en el operativo desplegado para garantizar el correcto desarrollo de la jornada, integrado por 14.645 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los que 9.000 pertenecen a la Guardia Civil y 5.645 al Cuerpo Nacional de Policía.



Según ha explicado, estos efectivos se encargan tanto de la custodia de los colegios electorales y sus inmediaciones durante toda la jornada como del posterior traslado, una vez concluido el escrutinio, de la documentación y los votos a las correspondientes juntas electorales de la zona.



A este dispositivo se suma también la participación de cerca de un millar de trabajadores de Correos, responsable de hacer llegar a tiempo a las mesas electorales los sufragios emitidos por correo, que en esta convocatoria rondan los 162.000, una cifra "Muy parecida" a la registrada en las elecciones autonómicas andaluzas de 2022, según ha indicado el delegado del Gobierno.



Pedro Fernández ha enmarcado además la dimensión del censo electoral de estos comicios, con más de 6,8 millones de andaluces llamados a las urnas, de los que unos 6,5 millones residen en la comunidad autónoma y más de 300.000 en el extranjero.



Asimismo, ha destacado que alrededor de 370.000 ciudadanos votan por primera vez en unas elecciones andaluzas tras haber cumplido los 18 años desde la última convocatoria autonómica.



Finalmente, el delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento implícito a la participación al expresar su deseo de que la jornada continúe desarrollándose "con normalidad", sin incidencias y con una alta movilización ciudadana, de modo que el escrutinio pueda desarrollarse con agilidad tras el cierre de los colegios electorales.



Los efectivos de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado que participan en este operativo, 9.000 de ellos guardias civiles y otros 5.645 policías nacionales que est haciendo una labor de custodia de los colegios y de sus entornos y que a partir de las 20 horas tienen la labor importante de custodiar el traslado de los votos del escrutinio que se haya efectuado a las distintas juntas electorales de zona Participan tambi m de casi 1 pr funcionarios de correos que son los que van a estar tambi haciendo la labor de que se vot por correo que está en torno a los 162.000 votantes, muy parecido al que hubo en el año 2022, por lo tanto, pues para que llegue también a las mesas electorales a tiempo para su recuento a la hora del escrutinio.



En definitiva, hay por lo tanto una jornada que está discurriendo con normalidad, donde no olvidemos, se dan cita a más de 6,8 millones de andaluces, de los cuales 6,5 millones ya residen aquí en Andalucía y más de 300.000 están en el extranjero. Y también destacar que del total de los electores que residen en Andalucía, en torno a 370.000 lo hacen por primera vez.



han cumplido los 18 años desde las últimas elecciones electores.



Así que mi deseo es que todo discurra con normalidad, que haya mucha participación, que es lo importante, y que al final, sin incidencias, podamos tener pronto ese escrutinio para lo antes posible después del cierre de las mesas electorales a partir de las 20 horas.

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Para estos comicios se han dispuesto 3.757 colegios electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad, con 10.403 mesas electorales para ejercer el derecho al voto.





Según datos del censo electoral están llamados a ejercer su derecho al voto un total de 6.812.861 andaluces, de los que 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 corresponden a electores inscritos en el extranjero.





Además de los electores residentes en Andalucía, 368.853 podrán participar por primera vez en unas elecciones al Parlamento de Andalucía por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 19 de junio de 2022.





A estas elecciones al Parlamento Andaluz se presentan 27 formaciones, de las que trece, entre partidos y coaliciones, han registrado listas en las ocho provincias, cinco de las cuales son las que tienen actualmente representación parlamentaria.





Un total de 14.583 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) trabajarán para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones y se sumarán también efectivos de las policías locales de distintos municipios, así como funcionarios de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.





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Los andaluces decidirán si optan por el tercer gobierno sin presencia socialista en más de 40 años de autonomía tras el segundo mandato del 'popular' Juanma Moreno, primero con mayoría absoluta, después de que las tres últimas citas electorales en España, Extremadura, Aragón y Castilla León, hayan abocado al PP a acuerdos de gobierno con Vox en dichas comunidades para desbloquear la investidura, aún pendiente de cerrar en el caso de Castilla León.



El PP-A encara la cita con el viento de cara en todos los sondeos, que le auguran una amplia victoria --en ninguna de las seis últimas encuestas publicadas el pasado lunes bajaba de 52 escaños y en su mayoría le situaban por encima de los 55 que marcan la mayoría absoluta--, y sin un pronunciamiento claro sobre si estaría dispuesto a formar gobierno con Vox, pregunta a la que Moreno no ha dado una respuesta explícita durante la campaña.



Como ya hiciera hace cuatro años, el candidato popular a la reelección ha centrado sus mensajes en pedir una mayoría amplia para reeditar lo que define como "vía andaluza" y evitar "el lío" de intentar formar gobierno con Vox, apelando incluso a la repetición electoral vivida en Extremadura. En una campaña centrada en su figura en la que ha puesto incluso voz a la sintonía electoral del PP, también ha alertado contra la desmovilización electoral por exceso de confianza subrayando que el 17M es clave para consolidar el "cambio" iniciado hace más de siete años en Andalucía.

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Además de los electores residentes en Andalucía, 368.853 podrán participar por primera vez en unas elecciones al Parlamento de Andalucía por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 19 de junio de 2022.





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