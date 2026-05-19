Moreno quiere gobernar en solitario y Vox avisa a Mañueco: le faltan 9 procuradores

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este lunes que pretende gobernar en solitario tras los «contundentes resultados» de los comicios en su comunidad, pero Vox ya ha avisado de que no desaprovechará la oportunidad de condicionar al Ejecutivo andaluz.

El día después de los comicios andaluces en los que Moreno se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta y el PSOE ha obtenido el peor resultado histórico en este territorio, las direcciones nacionales de los partidos han analizado lo sucedido en las urnas y el horizonte que se abre a partir de ahora.

Moreno ha sido recibido con aplausos a su llegada a la sede del PP para asistir a la reunión de la Junta Directiva Nacional de su partido, que ha estado presidida por Alberto Núñez Feijóo, y ha apostado por gobernar en solitario, por un Ejecutivo «monocolor», sin Vox.

Además de alejar la posibilidad de una repetición electoral, al ser preguntado por los periodistas si aceptaría el concepto de «prioridad nacional» de Vox, ha recalcado que la suya es la «prioridad andaluza».

Vox no ha reclamado por ahora ningún sillón en el nuevo Ejecutivo, pero su secretario general, Ignacio Garriga, ha advertido al PP de que no desaprovecharán la oportunidad de condicionar al Gobierno de Andalucía. Pero ha manifestado que harán valer sus votos «con humildad, responsabilidad y consciente de la proporcionalidad» de los resultados electorales y ha mostrado su convencimiento de que Moreno tendrá que negociar y la «prioridad nacional» será un elemento principal de las conversaciones.

Fuentes de este partido han insistido en esos argumentos, han considerado que Moreno ha cometido un error al precipitarse en su apuesta por gobernar en solitario y han avisado de que corre el riesgo de «marcarse un Guardiola», en referencia a la actitud de la presidenta extremeña, María Guardiola, quien acabó pactando con Vox tras resistirse inicialmente.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (c-i), saluda al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno (c-d), a su llegada a la sede del PP en Madrid, para asistir a la Junta Directiva Nacional de su partido, un día después de las elecciones andaluzas.Diego Puerta

Feijóo, en su intervención en la Junta Directiva Nacional del PP, ha apuntado a la repercusión nacional de las elecciones al señalar que la victoria de Moreno demuestra que «España quiere cambio» y que este está más cerca, y ha dado por iniciada este lunes la campaña para lograrlo.

Ante ese horizonte, ha contrapuesto su liderazgo en el PP al de Pedro Sánchez en el PSOE, afirmando que en Génova «no hay un puto amo; soy —ha apostillado— un servidor», y ha considerado que en España no hay miedo a la derecha: «Miedo da Sánchez».

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha indicado este lunes, tras conocer que el presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno (PP), quiere intentar gobernar en solitario, que «no existe» temor ante la posibilidad de que Alfonso Fernández Mañueco pueda optar finalmente por esa vía, porque «le faltan nueve escaños».

«Es el líder autonómico al que más votos le faltan para tener una mayoría absoluta y para poder gobernar», ha subrayado Pollán en declaraciones al ser preguntado por si puede haber un giro en las conversaciones con el PP tras las elecciones andaluzas y por el criterio verbalizado por Moreno, al intentar gobernar en solitario tras quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta.

Pollán ha reconocido que durante la campaña electoral Mañueco expresó esa idea de que había gobernado mejor solo que con Vox en el Ejecutivo e insistió en que quería gobernar en solitario, pero la realidad era que «gobernó en minoría y no ha podido hacer absolutamente nada en minoría».

"Si pretende no sacar ninguna ley o no llevar adelante nada sin que sea con el un acuerdo de todos, yo creo que no es una solución para los ciudadanos de Castilla y León", ha considerado Pollán, convencido de que en las elecciones los votantes expresaron que "quieren más Vox y que quieren un Gobierno en el que participe Vox y cambie las políticas".

El dirigente de Vox cree que Mañueco esto "lo ha asumido" y por eso están trabajando desde hace semanas en ese acuerdo de gobernabilidad para el que ha preferido no dar plazos y secundar la idea de que anteponen llegar a un "buen acuerdo".

Pollán cree que el PP ha podido retrasar "un poquito" los ritmos de trabajo de las conversaciones y el intercambio de documentación para el acuerdo por las elecciones en Andalucía, aunque ha restado importancia a esa circusntancia: "Todo lleva su tiempo porque queremos que el acuerdo sea muy detallado, que sea medida a medida, que tenga sus plazos y sus garantías de cumplimiento", ha insistido.

Ha confiado en que las conversaciones avancen y el pleno de investidura se pueda celebrar antes del 10 de julio, fecha límite para la designación de senadores autonómicos, que el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez (PP), ha situado como referencia, aunque en el Reglamento del Parlamento no existe un plazo establecido para que ese primer intento de investidura se produzca.

Pollán ha insistido en que cuando el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, habla de que no hay prisa en cerrar estas conversaciones, significa que están trabajando "sin prisa pero sin pausa" y aspiran a cerrarlo "a la máxima brevedad posible y cuanto antes".

"Queremos hacer las cosas bien y queremos que sea un acuerdo positivo para cambiar las políticas de Castilla y León. No queremos otra cosa más que eso y eso lleva su tiempo", ha resumido.

Resultados en Andalucía

Sobre los resultados electorales en Andalucía, Pollán ha remarcado que Vox es "la única formación" que ha crecido en los últimos comicios -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía-, tanto en votos como en escaños.

Preguntado por la influencia que pueden tener los resultados en Andalucía sobre la negociación en Castilla y León, Pollán ha insistido en que para Vox no influye "en nada", porque no cambian el resultado de las elecciones aquí, con Mañueco como el que "más lejos está de esa mayoría que necesita para gobernar".

"No sé si el PP pensaba lo mismo o ha dilatado o está dilatando a lo mejor un poco más estas últimas semanas porque esperaba que fuera a tener un resultado en Andalucía que no ha tenido y que pudiera influir aquí", ha expresado.

Mañueco exigió ayer a Pedro Sánchez que haga «algo» tras la derrota «clarísima» del PSOE en Andalucía. El líder de los populares de CyL dijo también que informará «con total transparencia» del acuerdo con Vox en la Comunidad, cuando tenga «algo que decir».

Mañueco, celebró ayer la victoria «clara, clarísima» del candidato del PP en Andalucía, Juanma Moreno, en las elecciones autonómicas celebradas el pasado domingo, en una cita con las urnas que también dejó «una derrota clara, clarísima de María Jesús Montero y por tanto del Partido Socialista y de Pedro Sánchez». Lo hizo a su llegada a la sede nacional del PP en la madrileña calle de Génova, donde Alberto Núñez Feijóo convocó a sus 'barones'.

"Llevamos ya cuatro elecciones con cuatro claras victorias del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo, y cuatro derrotas de Pedro Sánchez y del Partido Socialista". Estos resultados, para el líder castellano y leonés, "dicen bien a las claras cómo está la situación", por lo que, según subrayó, "Pedro Sánchez tendría que hacer algo".

Pese a la victoria de Moreno en Andalucía, el PP tendrá que negociar con Vox si quiere asegurarse la investidura, ya que se quedó a dos escaños de los 55 parlamentarios que marcan la mayoría absoluta en esa comunidad, como en Castilla y León, donde necesitan el apoyo de los de Santiago Abascal para formar gobierno.

Al respecto, Fernández Mañueco fue preguntado por el estado en el que se encuentran sus negociaciones para formar gobierno y si firmará el concepto de "prioridad nacional" al que Vox se ha aferrado en las últimas semanas para cerrar los posibles acuerdos. "El Gobierno en Castilla y León funciona. Estamos trabajando y cuando tengamos algo que decir informaremos con total transparencia, como hemos hecho siempre, de lo que está ocurriendo en Castilla y León", apuntó.

Finalmente, sobre lo que pueda suceder en Andalucía, aseguró que no veía “ninguna otra opción que no pase por un Gobierno presidido por Juanma Moreno”. "A partir de ahí es Juanma el que tiene que informar", aseveró.