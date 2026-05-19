El PP exige la comparecencia urgente de Sánchez por la imputación de Zapatero: "El tinglado se desmorona"

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la reunión del Comité Ejecutivo del partido, a 28 de julio de 2025, e.Marta Fernández - Europa Press - Archivo

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Partido Popular ha exigido este martes la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la imputación "por corrupción" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, un hecho que califica de "extrema gravedad".

Distintos cargos del PP han reaccionado en redes sociales a la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros conexos, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press.

El primero en pronunciarse ha sido el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha afirmado que la imputación de Zapatero es de "una gravedad extrema" y ha exigido que el Gobierno ofrezca "explicaciones ya".

"No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez", ha señalado el 'número dos' del PP, para concluir: "El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer".

Es más, Tellado ha dicho con ironía que en el PP están "contando las horas para una nueva carta de Pedro a los socialistas y los minutos que tardará en decir que al tal Zapatero no lo conoce de nada".

"NUNCA UN EXPRESIDENTE HA SIDO IMPUTADO"

También se ha pronunciado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, que ha recordado los elogios a Zapatero como el "mejor expresidente que ha tenido este país" y "el mejor socialista". "La mafia", ha señalado.

Muñoz ha recordado que "se trata del primer expresidente del Gobierno investigado". "El hombre que susurra e inspira a Sánchez hoy está imputado por corrupción. Su mediador, su negociador, su conseguidor", ha afirmado en 'X'.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que "todo se corrompe alrededor de Sánchez" y ha destacado que Zapatero es "el mentor del sanchismo". "¿Casualidad? ¿Tampoco le conoce Sánchez?", ha preguntado. Además, ha subrayado que "nunca un expresidente ha sido imputado" y ha dicho que "urgen explicaciones".

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha señalado que Sánchez convirtió a Zapatero en "referente moral de la izquierda" e hizo campaña en Andalucía "mientras alrededor de Plus Ultra corrían millones del dinero público".

"Nunca un presidente del Gobierno había estado tan rodeado de corrupción, escándalos y presuntas tramas", ha aseverado, para añadir que España "no necesita más propaganda ni más victimismo" sino "saber quién sabía qué, quién se benefició y quién va a asumir responsabilidades".

"UN CUARTO DE SIGLO CORROMPIDO POR LA INDECENCIA"

En un comunicado, el PP ha recalcado además que Zapatero "es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional". "Un cuarto de siglo de socialismo, corrompido por la indecencia de Sánchez y de Zapatero", ha apostillado.

El PP ha retratado a Sánchez como un presidente que "se ha beneficiado del negocio de la prostitución, que tiene a dos secretarios de Organización que han conocido la cárcel por dentro, y con su familia imputada y las cuentas de su partido sometidas a investigación judicial". Y hoy, ha proseguido, descubren que "la corrupción no solo rodea a los que están sino también a los que estaban".

"El principio que vincula a los dos últimos presidentes del Gobierno de España del PSOE es la corrupción. Los dos han utilizado a sus familias para enriquecerse y los dos han denigrado la institución a la que representan o han representado", ha manifestado.

Según el PP, el honor de ser presidente del Gobierno "es incompatible con la indecencia de tener el rango de conseguidor". "El PSOE debe ser rescatado de dos personas que están sometiendo a la marca a causas de disolución", ha añadido.

Es más, el PP ha afirmado que "el bochorno que debe sentir hoy el electorado socialista merece una comparecencia urgente del presidente del Gobierno que convirtió a este Zapatero corrompido en su portavoz de campaña".

"A Sánchez le llevó al Gobierno una moción de censura que defendió José Luis Ábalos y Sánchez continuó en el Gobierno con la ayuda en la campaña de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta indecencia debe terminar", ha finalizado.