Moreno plantea a Vox un acuerdo en el Parlamento pero sin entrar en su gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) saluda al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d) candidato del PP a la reelección, a su llegada a la sede del PP en Madrid, para asistir a la Junta Directiva Nacional de su partido, un día después de las elecciones andaluzas.Diego Puerta

Publicado por EFE / Europa Pres Madrid Creado: Actualizado:

El presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno, ha pedido este martes a Vox que sea «razonable» y permita que el entendimiento en Andalucía se circunscriba al ámbito parlamentario y no al gobierno regional porque el resultado electoral del 17 de mayo ha sido «mas contundente» que en otras comunidades autónomas.

«Yo apelo al sentido común de los dirigentes de Vox para que entiendan que, en el caso de Andalucía, donde el resultado es mucho más contundente que en otras comunidades autónomas y donde es una comunidad mucho más grande, más amplia y más compleja, el entendimiento se circunscriba al ámbito parlamentario y no al ámbito gubernamental», ha señalado Moreno en una entrevista en Cope.

Ha reconocido que tiene que ser «honesto y transparente» y saber que Vox «va a ser influyente» porque tiene la llave de la gobernabilidad en Andalucía pero «otra cosa distinta es una pelea de sillones que poco le beneficiaría», ya que percibe que una parte importante de esta formación desea la «utilidad del gobierno y que Andalucía no se pare».

El presidente andaluz en funciones ha admitido que todavía no se ha producido ningún contacto con Vox y que está «a la espera», pero ha advertido de que no le gustaría vivir la experiencia de 2022 cuando negoció durante seis meses los presupuestos andaluces y «alguien fuera de Andalucía nos tumbó la iniciativa». Ha destacado que en las elecciones del pasado domingo el PP ha ganado en 500 de los 785 municipios, el PSOE en 176, Vox en uno, Por Andalucía en 10, y Adelante Andalucía en uno, y que su formación se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta pese a subir 150.000 votos.

«Creo que somos claramente los preferidos de los ciudadanos de Andalucía», ha señalado Moreno, quien ha reconocido que en esta legislatura tendrá que «entrar en una dinámica de entendimiento con otras fuerzas políticas», pero de manera especial con Vox, que es la única que no se ha desmarcado de la abstención en su investidura.

Moreno ha reiterado que es «sensato» reclamar un gobierno en solitario y ha advertido de que «quien juega al bloqueo lo termina pagando», por lo que ha pedido a los partidos «reflexionar sobre cuáles han sido nuestros números, y en función de esos números, pues actuar».

Tras reconocer que no termina de entender el término ‘prioridad nacional’ que acuña Vox y sobre el que percibe muchas «incógnitas», Moreno ha insistido en que quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta le llevará a tener que pactar propuestas de ámbito parlamentario porque «otra cosa bien distinta es el Gobierno».

Juanma Moreno ha achacado los resultados de la candidata socialista, María Jesús Montero, en el «fracaso de basar una política en la mentira» y en la «estrategia» de Pedro Sánchez, quien está «cosechando derrota tras derrota» y que se está demostrando como un «proyecto que solo funciona a golpe de pactos de privilegio».

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se ha mostrado convencida de que habrá gobierno con «estabilidad» en Andalucía tras las elecciones del pasado domingo porque es lo que «han votado los andaluces en las urnas». Dicho esto, ha avisado al PSOE que «los españoles le están diciendo a Pedro Sánchez que no quieren sus políticas, que no quieren su corrupción. Y Pedro Sánchez no se da por aludido», ha afirmado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Muñoz ha destacado que en los últimos meses han visto caer gobiernos en Europa por no tener Presupuestos, por casos de corrupción o por perder elecciones.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado ayer que su partido no va a «regalar» sus votos al PP para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía tras las elecciones del pasado domingo y ha abogado por hablar de medidas.

Vox quiere abordar «qué leyes se van a derogar» y «cuáles otras se van a aprobar» y posteriormente ver de «qué manera se constituye ese gobierno", ha aseverado la portavoz a preguntas de los periodistas en el Congreso sobre la pretensión de Moreno de gobernar en minoría.

Vox quiere, por su parte, hablar de las medidas para «desterrar» las «políticas socialistas que ha arrastrado el señor Moreno Bonilla, razón por la cual ha perdido la mayoría absoluta en Andalucía, y eso ahora mismo es lo único importante».

Vox no ha aclarado por el momento sí quiere integrarse en otro ejecutivo de coalición con el PP, pero Rodríguez de Millán ha descartado la fórmula propuesta por el andaluz. "Nosotros no nos presentamos para regalar nuestros votos ni para hacer lo que Moreno Bonilla quiera, lo que vamos a hacer es hacer valer nuestro apoyo", ha explicado.

La portavoz parlamentaria ha eludido ir más allá y se ha limitado a incidir en que la fase actual es abordar qué medidas y políticas se van a implantar o derogar en Andalucía. Entre ellas, ha apuntado de nuevo a la prioridad nacional ya introducida por Vox en los acuerdos de gobierno con el PP en Extremadura, Aragón y próximamente en Castilla y León.

"Con Vox, los españoles van a ser lo primero para acceder a las ayudas públicas, para articular las políticas para garantizar el acceso a la vivienda y para desterrar las políticas que están relegando a los españoles, como las políticas verdes, la burocracia interminable o un modelo de gestión de los servicios públicos que está poniendo a los españoles en último lugar", ha explicado.

Además, como en ocasiones anteriores, ha advertido de que Vox no negociará en medios de comunicación ni ruedas de prensa. "Nuestro único interés y prioritario es que se hable de las medidas, las políticas y las leyes", ha incidido. Fuentes de Vox han negado que ya hayan hecho peticiones al PP en Andalucía.