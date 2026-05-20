El Gobierno recurre a la frase de Aznar: «Quien pueda hacer que haga»

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha conmocionado a sus compañeros socialistas que señalan la campaña sin límites que, a su juicio, existe en contra del Ejecutivo de Pedro Sánchez pero adelantan que no se dejarán avasallar. El Gobierno confía en la inocencia del expresidente, según trasladan fuentes de Moncloa. En el Ejecutivo creen y confían en que el expresidente es inocente, aunque dicen que no cuestionan la investigación ni tampoco al juez José Luis Calama, que la lleva a cabo.

La dirección nacional del partido ha salido ayer al unísono a defender a Zapatero por una imputación que enmarcan en la frase del expresidente José María Aznar ‘el que pueda hacer, que haga’ esta vez «llevada a su máxima expresión», según ha manifestado la secretaria de Organización y número 3 del PSOE, Rebeca Torró.

El portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, quien ha dicho que no se cree que Zapatero sea un corrupto o se haya corrompido, ha reconocido que su imputación por tres delitos en la causa de Plus Ultra afecta anímicamente a los socialistas y supone un «shock para la militancia» pero que aún así no se dejarán «avasallar permanentemente».

«Momentos duros», ha escrito el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, a los miembros de su Ejecutiva en un mensaje en que ha llamado a defender con «orgullo y entereza» el buen nombre de Zapatero «que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista».

Fuentes de la dirección socialista muestran su indignación y sorpresa ante la imputación, insisten en que defienden el legado de Zapatero y confían en su inocencia. No obstante, apuntan a que ahora le corresponde a él dar las explicaciones pertinentes. Comparten además que en el partido corre una sensación de «cacería», impulsada por la derecha, que empezó con la imputación de la mujer del presidente del Gobierno y su hermano y que va dirigida a acabar con el Ejecutivo de Sánchez. Piden cautela y recuerdan que lo que se conoce es un auto judicial, no una sentencia. Por ello advierten de que se está condenando socialmente al expresidente.

El PSOE señala además la consigna lanzada por el expresidente del Gobierno, José María Aznar (PP), de «quien pueda hacer que haga» como el origen de la investigación contra Zapatero, aunque en Moncloa evitan lanzar una crítica tan dura y dejan que sea Ferraz quien lo haga.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha reivindicado el legado de Zapatero, el presidente, dijo, que llevó a cabo «la mayor transformación social» durante las dos legislaturas que estuvo al frente del Ejecutivo (2004-2011) y dice sentir «orgullo» por los avances en derechos, en justicia social y porque bajo su presidencia «se derrotó a la banda terrorista ETA».

Así, Elma Sáiz ha insistido en el respeto a la presunción de inocencia y a los tribunales. «Respeto a la Justicia, que haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental», ha reiterado señalando que «el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias», ha lanzado.

Finalmente la portavoz del Gobierno ha cargado contra el Partido Popular por intentar «manchar el buen nombre» del expresidente, que, cuando estuvo en la oposición se desempeñó de forma «leal y limpia» y estuvo al lado del entonces presidente José María Aznar «cuando el país lo necesitaba.