Archivan la denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles por el incidente del restaurante

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El juez de Majadahonda (Madrid) a quien le correspondió la denuncia de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contra el agitador Vito Quiles por el incidente registrado el pasado 30 de mayo en un restaurante de Las Rozas ha decidido sobreseerla provisionalmente al no encontrar indicios de delito.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, el titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Majadahonda considera que tras el visionado de las imágenes aportadas a la causa "no se han podido acreditar hechos que posean relevancia penal" ya que "en las grabaciones no se aprecian las conductas denunciadas".

La denuncia fue presentada por Begoña Gómez después de que Quiles le impidiera salir de un restaurante, donde la había localizado, y donde, sostenían fuentes del entorno de Gómez, la acosó con preguntas de manera agresiva, impidiéndole la salida del local mientras la grababa.

"El visionado aportado no ha acreditado que haya existido tal zarandeo o que haya rodeado a la denunciante con el brazo", como denunciaba la mujer del presidente, sino que entra en el local con la intención de dirigirse a ella "con multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona de inmediato el local y es B.M. -su amiga- quien aparta al denunciado".

Respecto a la denuncia de esa amiga sobre unas lesiones que habría sufrido a manos del denunciado, "tras el visionado de las grabaciones" remitidas por la Policía "no se ha podido acreditar la existencia objetiva de tales lesiones", indica el magistrado en el auto.

El propio Quiles colgó en sus redes un vídeo editado en el que no se veía nada de lo ocurrido en el interior del establecimiento hostelero, sino solo del altercado que protagonizó posteriormente cuando Gómez finalmente logró abandonar el local.

En este vídeo se ve cómo el agitador no deja de hacerle preguntas en voz alta sobre su asesora en Moncloa al tiempo que la persigue sin descanso, pese a que ella trata de evitarle mientras habla por teléfono.

Dos mujeres y un hombre que acompañan a Gómez intentan que deje de grabar y, según se aprecia en el vídeo editado por Quiles, finalmente una de ellas le insta a quitar "esa mierda" en referencia a la cámara que está usando para finalmente sujetarle el cuello por la espalda, a lo que él responde "que no me pegues" y "para".

El abogado Juan Gonzalo Ospina, que representa a Quiles, ha celebrado en declaraciones a EFE el archivo de la causa.