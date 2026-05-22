Rufián sacude a la izquierda

Publicado por Iva Anguera / EP Madrid Creado: Actualizado:

Partidos y dirigentes de la izquierda alternativa han respaldado el movimiento del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de postularse para encabezar un frente amplio si ayuda a la unidad, aunque Comuns e IU reclaman que aclare y concrete el alcance de su propuesta.

La formación que comanda Antonio Maíllo no oculta reticencias respecto a la fórmula del dirigente republicano, pues el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, no ve un proyecto estatal de país y advierte contra los «egos desmesurados» y el «riesgo de los hiperliderazgos».

A su vez, Podemos ha vuelto a mostrarse dispuesto a explorar un tándem electoral entre Rufián y la exministra de Igualdad Irene Montero —ambos compartieron un acto en Barcelona—, si bien ha optado por la prudencia después de que el diputado se haya postulado como posible candidato, mostrando su respeto hacia ERC, que hasta la fecha se ha desmarcado de hipotéticas alianzas con la izquierda estatal.

Esquerra no quiere ni oír hablar de diluirse en un frente de izquierdas en las próximas elecciones generales, pero tampoco quiere renunciar a una de sus voces más potentes, la del portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, impulsor de ese frente de izquierdas. Rufián sabe que es, hoy por hoy, uno de los pocos dirigentes políticos de la izquierda capaz de alcanzar a electores que van más allá de la militancia de su partido. Y lo explota, manteniendo la tensión con su partido sobre la futura candidatura republicana a las generales.

Desde el partido mantienen el pulso, pero con extremo cuidado de romper la cuerda, cada vez más tensa. Así, tras la conferencia el Club Siglo XXI de Madrid en la que Rufián se ofreció como cabeza de lista de un eventual frente de izquierdas, los portavoces del partido en Cataluña han vuelto a desmentir que Esquerra se plantee integrarse en ningún frente de izquierdas, al tiempo que insisten en que Rufián será su próximo candidato.

El primero fue el portavoz del partido, Isaac Albert, quien apenas unos minutos después de la conferencia aseguraba en TV3 que «Rufián es un activo clave para ir mucho más allá de las fronteras y los límites que tiene ERC. Para nosotros es el mejor candidato posible a las elecciones [generales]».

Este jueves, el secretario general adjunto de ERC, Oriol López, volvía a hacer un ejercicio de equilibrismo en el canal catalán de TVE para descartar el frente de izquierdas sin desairar a su principal impulsor. «Nuestros aliados naturales son Bildu en el País Vasco y BNG en Galicia", ha señalado López, para dejar claro que los republicanos no tienen ninguna intención de diluirse en una gran coalición junto a Podemos, Sumar y sus antiguas confluencias.

Pero también ha asegurado que Rufián es un activo político «que muchos partidos querrían» porque se trata de un «personaje político que llega a mucha gente». De hecho, el republicano ha llegado a compararlo con «los líderes de extrema derecha que conectan mucho con la gente joven a través de las redes». En este sentido ha asegurado que Esquerra «liderará en Cataluña, con Rufián, un proyecto que puede ser más amplio» si otras fuerzas quieren sumarse a sus siglas, y ha puesto el ejemplo de Comunistas de Cataluña, que se han aliado con los republicanos. Pero ha insistido en que todo se hará bajo las siglas de Esquerra.

Respecto a la «incomodidad» expresada por Rufián sobre la futura candidatura republicana a las generales, López se ha mostrado convencido de que resolverán los problemas, que fuentes republicanas atribuyen al deseo de Rufián de tener manos libres para hacer las listas. «El mejor para encabezar la lista de ERC en Madrid es Rufián y encontraremos las fórmulas para que se sienta cómodo él y el partido» ha intentado zanjar el secretario general adjunto, que ha negado que el portavoz en Madrid «ponga condiciones».

Las palabras de Rufián también han tenido eco entre los partidos del espacio político de la izquierda, a los que el diputado catalán apela en sus conferencias.