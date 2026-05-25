La trama Plus Ultra pudo hacer que el CNI interviniera para repatriar a Edmundo González

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La trama Plus Ultra pudo haber tenido una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público como es la liberación de presos en Venezuela o en la intervención de agentes del CNI en relación con lo que parece corresponder con la repatriación del líder opositor Edmundo González.

Así lo refleja el juez José Luis Calama en el auto por el que el pasado 3 de marzo asumió la competencia de la Audiencia Nacional para investigar esta causa de la que se inhibió el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid tras haber acordado en diciembre la detención, entre otros, del expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola y de Julio Martínez Martínez, considerado presunto "testaferro" del expresidente José Luis Zapatero.

En una agenda de color negro con la serigrafía 'Plus Ultra, Líneas Aéreas', intervenida en uno de los registros, aparecen anotaciones manuscritas que, según el auto, "revelan una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público".

Entre estas menciona la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes CNI en relación "con lo que parece corresponder con la repatriación de Edmundo González".

El líder opositor fue trasladado a España en septiembre de 2024 en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, a petición suya, después de haber permanecido varios días refugiado en la Embajada de España en Caracas.

El Gobierno de España dispuso los medios diplomáticos y materiales necesarios para su salida y las autoridades venezolanas le concedieron un salvoconducto para abandonar la sede diplomática y viajar hacia España.

A su llegada, comenzaron los trámites para la solicitud de asilo, que posteriormente le fue concedido.