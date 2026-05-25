El origen del 'caso ZP' fue una investigación por el traslado de ocho toneladas de oro desde Venezuela

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La pista francesa y suiza que dio origen a la causa española de Plus Ultra y a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero la pasada semana no fue por una simple sospecha de movimientos financieros opacos ni de sociedades pantalla. La primera huella apareció en el marco de una investigación internacional sobre altos cargos del Gobierno venezolano y empresarios, que habrían llevado a cabo el supuesto transporte de entre "5 y 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái". Según revela el sumario al que ha tenido acceso este periódico, la Policía Judicial incorporó esa referencia en un informe de octubre de 2024, a partir de la documentación remitida por las autoridades de ambos países sobre una presunta red de blanqueo vinculada a fondos venezolanos, estructuras societarias en varios países y operaciones con oro.

El dato aparece en el análisis del material hallado en el teléfono móvil de Luis Felipe Baca Arbulu, empresario investigado por Francia. Según los investigadores de la UDEF, los investigadores franceses localizaron una "captura de pantalla" que reflejaba un correo electrónico enviado por un tal "Rodolfo" a Baca. En esa conversación, un gerente comercial de la empresa Coyne Airways, con sede en la zona franca del aeropuerto de Dubái, solicitó una cotización para el "transporte de 5 a 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái".

La Policía española no presenta esa comunicación como una operación ya ejecutada, sino como una pieza relevante dentro de la red de indicios remitida por Francia. La importancia del hallazgo está en el contacto que aparece detrás. El informe señala que ese "Rodolfo" podía corresponderse con Rodolfo Reyes Rojas, empresario venezolano y accionista de referencia de Plus Ultra a través de su esposa, María Aurora López. Reyes aparece en la causa como una de las figuras clave de la aerolínea que recibió 53 millones de euros del fondo de rescate gestionado por la SEPI. También es el propietario del teléfono móvil volcado por una agencia de Estados Unidos en junio de 2021 sobre las presuntas presiones para la concesión de este préstamo a la compañía. Investigación más amplia El oro venezolano aparece también por otra vía. El informe policial de octubre de 2024 recoge una factura que los investigadores consideran sospechosa, localizada en el teléfono de Baca, y que habría sido utilizada para justificar una transferencia mediante una supuesta venta de oro. La operación ascendía a 122,4 millones de dirhams emiratíes, unos 30 millones de euros. Las autoridades suizas, por su parte, enmarcaron esas operaciones dentro de una investigación más amplia sobre capitales procedentes de Venezuela. Según el informe de la UDEF, Suiza sostenía que Luis Felipe y Enrique Baca, junto con Marie Caroline Boyer y Simon Verhoeven, habrían establecido un acuerdo para blanquear capitales procedentes del desvío de fondos públicos venezolanos, "posiblemente del CLAP (programa de alimentos)", y de la venta de oro del Banco de Venezuela a una sociedad de Emiratos Árabes llamada Noor Capital, a través de sociedades y cuentas radicadas en Suiza.

La unidad lo resume con cautela, pero con claridad: Rodolfo Reyes "podría ser de interés en España" porque, además de la eventual canalización de fondos hacia territorio español señalada por las autoridades francesas, se habían comprobado importantes inversiones y estructuras empresariales en nuestro país. Entre ellas, su participación indirecta en Plus Ultra. La aerolínea, añade el informe, también sería mencionada por las autoridades suizas en relación con actividades irregulares que habría llevado a cabo Simon Verhoeven.

Denuncia de Anticorrupción Todos estos datos, resumidos, dieron origen a la denuncia de 21 páginas que judicializó la Fiscalía Anticorrupción a finales de octubre de 2024 y que está en el origen del 'caso Plus Ultra' y la posterior investigación a Zapatero un año después. En su escrito implica de forma inicial a varios exaltos cargos del régimen chavista en la Oficina Nacional del Tesoro, el ministerio de Energía (se cita a quien fuera su responsable entre 2001 y 2006 Nervis Villalobos, investigado en su momento en España) o Armando Capriles, primo del líder opositor. Además, algunos miembros y clientes de la red, como Gilberto Morales Reverón, están incluidos en investigaciones del FBI sobre corrupción de fondos públicos venezolanos.

En resumen, Anticorrupción consideró entonces que existen indicios de que el dinero blanqueado en España proviene de una actividad criminal relacionada con delitos de malversación y cohecho cometidos en Venezuela. En la que el accionista mayoritario de Plus Ultra, Reyes Rojas, vincula directamente las pesquisas iniciadas por Francia con la causa abierta luego en España, primero en un juzgado ordinario de Madrid y luego en un órgano central de la Audiencia Nacional.