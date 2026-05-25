Hazte Oír pide imputar a la mujer y las hijas de Zapatero por los fondos de la trama Plus Ultra

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Hazte Oír ha pedido al juez José Luis Calama que amplíe el círculo de investigados del caso Plus Ultra e impute formalmente a Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, y a María Sonsoles Espinosa Díaz, esposa del expresidente del Gobierno. La acusación popular ha presentado a primera hora de este lunes un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicita una batería de diligencias de investigación tras los últimos informes de la UDEF, que sitúan a Zapatero y a la sociedad Whathefav como "beneficiarios finales" de parte de los fondos canalizados por la presunta red.

La petición afecta de lleno al entorno familiar del expresidente. Hazte Oír reclama la imputación de Laura Rodríguez Espinosa, hija de Zapatero y administradora de Whathefav S.L., la empresa señalada por la Policía como una de las terminales económicas del entramado. También pide la citación como investigada de su hermana Alba Rodríguez Espinosa, vinculada igualmente a la sociedad. La UDEF sostiene en sus informes que Whathefav recibió pagos de Análisis Relevante, Inteligencia Prospectiva, Gate Center y Thinking Heads, y que parte de esos fondos terminaron después en cuentas de las hijas del exjefe del Ejecutivo.

La acusación solicita además que se impute a María Sonsoles Espinosa Díaz, esposa de Zapatero, por su condición de cotitular de una cuenta que, según el escrito, habría recibido fondos procedentes de Análisis Relevante S.L., la sociedad administrada por Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente y considerado por la investigación uno de los operadores centrales del entramado. Los informes policiales también recogen una operación patrimonial de la familia: la compra de un inmueble en Madrid por 580.000 euros y la cancelación anticipada de una hipoteca de 500.000 euros menos de un año después.

Zapatero, "en la cúspide" El escrito de Hazte Oír se apoya en la tesis de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que sitúa a Zapatero "en la cúspide" de una red de influencia con un "liderazgo no visible en la estructura formal". La UDEF sostiene que el "principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red" sería el expresidente y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas, y que los pagos se justificaban mediante contratos que funcionarían como "mera justificación documental".

La acusación también pide que se incorporen a las actuaciones la querella presentada en su día por Hazte Oír contra Zapatero, su ampliación, el auto de inadmisión y el recurso de apelación. La organización sostiene que los nuevos elementos incorporados a la causa obligan a revisar el alcance de las pesquisas y a ampliar las diligencias sobre las personas que, a su juicio, pudieron participar en la obtención, canalización o aprovechamiento de los fondos investigados.

La batería de peticiones no se limita al entorno familiar del expresidente. Hazte Oír reclama que sean citados como investigados los exmiembros del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de Plus Ultra y que ya no estarían aforados: Arancha González Laya, Pablo Iglesias Turrión, Isabel Celaá Diéguez, José Manuel Rodríguez Uribes, Pedro Duque, Reyes Maroto, Alberto Garzón, Manuel Castells y Carolina Darias. El rescate de la aerolínea, aprobado en 2021 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, ascendió a 53 millones de euros.

La acusación pide además la citación como investigado de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, por su presunta relación con la denominada "vía Ábalos" de influencia en el rescate. Los informes de la UDEF distinguen dos caminos en las gestiones de Plus Ultra: la "vía Ábalos" y la "vía Zapatero", que según la Policía "confluyen y se complementan". En esa misma línea, Hazte Oír reclama también la imputación de Koldo García, exasesor del exministro, señalado en los mensajes intervenidos como interlocutor clave en los primeros intentos de la aerolínea para llegar a instancias políticas.

La organización solicita asimismo nuevas testificales y diligencias sobre otros implicados, aunque no detalla públicamente todo el alcance de esas peticiones. Además, se reserva la posibilidad de promover una exposición razonada ante el Tribunal Supremo respecto de los aforados, lo que abriría la puerta a reclamar actuaciones contra quienes conserven esa condición procesal.

La decisión queda ahora en manos de Calama, que deberá resolver si acepta alguna de las diligencias solicitadas por la acusación popular. El instructor ya ha citado a Zapatero como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en una causa que, tras levantarse parcialmente el secreto, se ha ampliado con los informes de la UDEF sobre pagos al entorno familiar, sociedades interpuestas, gestiones ante administraciones y ramificaciones internacionales en Venezuela, China, Dubái e Islas Vírgenes.