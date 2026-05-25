Anticorrupción sostiene que la trama de Zapatero operaba desde 2020

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La Fiscalía Anticorrupción avaló en un reciente informe que la presunta trama atribuida a José Luis Rodríguez Zapatero no era una sucesión aislada de gestiones o contratos sospechosos, sino una organización criminal activa "desde, al menos, el año 2020". En un informe fechado el pasado 18 de mayo, el Ministerio Público sostuvo que el "punto neurálgico" de la causa es la existencia de una red con "estructura jerárquica, distribución funcional y carácter permanente", articulada en torno al expresidente del Gobierno para ejercer influencias sobre "funcionarios o autoridades" a cambio de dinero.

El dictamen fiscal se pronunció sobre la propuesta de actuación de la unidad policial de la causa, la UDEF, que pidió al instructor entradas y registros, bloqueos de cuentas y medidas contra personas físicas y jurídicas vinculadas al entorno de Zapatero. Anticorrupción asumió que los hechos descritos por la Policía son indiciarios de presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, "sin perjuicio de otros que pudieran determinarse durante la instrucción".

La frase central del informe fiscal es contundente: la propuesta de la UDEF tiene como eje "la existencia de una organización criminal con estructura jerárquica, distribución funcional y carácter permanente". Y esa organización, añade Anticorrupción, se hallaría activa "desde, al menos, el año 2020". No habla, por tanto, de una actividad puntual, sino de una estructura estable, con reparto de papeles y continuidad temporal.

La Fiscalía reproduce además la tesis policial sobre la finalidad de esa red: "el ejercicio de influencias sobre funcionarios o autoridades con abono de los servicios prestados". En palabras de la UDEF asumidas por Anticorrupción, "del conjunto de indicios recabados" se evidencia "la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos ostentados por José Luis Rodríguez Zapatero". Sus clientes, añade el texto, "son quienes abonarían a la red determinadas cantidades por los servicios prestados".

Sectores de interés El papel que el Ministerio Público atribuye al expresidente es igualmente severo. El informe señala que el "presunto rol de liderazgo" de Zapatero resulta de la investigación policial, que lo sitúa como "la figura principal de la red de influencia". Su intervención, según la cita incorporada por Fiscalía, resultaría "determinante para la proyección de la red a las diversas esferas de influencia" y para los objetivos perseguidos por los clientes de la organización.

Anticorrupción recoge que la red liderada por Zapatero operaría "bajo una apariencia formal de organización o de plataforma de representación", pero que en realidad estaría siendo utilizada como "un instrumento de intermediación e influencia". La UDEF sostiene que el expresidente disponía de contactos "institucionales y empresariales" empleados por la red, de la que él se "desvincularía interesadamente".

El informe fiscal también incorpora una de las claves más comprometedoras para el exjefe del Ejecutivo: las intervenciones o influencias investigadas "no tendrían un carácter meramente institucional o representativo", sino que estarían dirigidas a obtener "los objetivos económicos perseguidos por sus clientes". Esa dinámica, según la Policía, configuraría "un modelo de actuación reiterado" deducido de las conversaciones analizadas.

El 'caso Plus Ultra' aparece como ejemplo principal. La red habría desplegado actuaciones para influir en sectores de interés para la aerolínea -"Banco Santander, Indra y la SEPI"- con la finalidad de "facilitar contactos", "aperturar canales de acceso" e influir en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros. La Fiscalía no presenta esas gestiones como meros contactos institucionales, sino dentro de la lógica de una organización que cobraba por sus servicios.

"Julio habló con ZP 11 min" El informe subraya también que el liderazgo atribuido a Zapatero era "no visible formalmente". Para la UDEF, esa posición se deduce de "distintas manifestaciones y conductas observadas" y de "recurrentes referencias a su capacidad de decisión, coordinación e influencia". Anticorrupción recoge que esa posición preeminente quedaría acreditada, entre otros elementos, por los archivos Excel de clientes de Análisis Relevante que Zapatero remitió a Julio Martínez Martínez.

Esos documentos, según la tesis policial incorporada por Fiscalía, "no constituyen un simple listado", sino que reflejan "una cierta planificación previa" y sirven como "herramienta logística". La UDEF también apunta a las instrucciones para constituir una sociedad en el extranjero y a conversaciones en las que se alude a que "Julio habló con ZP 11 min" y "le explicó todo", expresiones que los investigadores utilizan para reforzar su papel directivo.

Anticorrupción sitúa así a Zapatero en la cúspide de una trama que, según la Policía, funcionaba con capas diferenciadas. Julio Martínez Martínez actuaría como interlocutor con clientes, receptor de órdenes del expresidente y responsable de un entorno societario para canalizar fondos. María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de Zapatero, ejecutaría órdenes directamente dictadas por él. Y Cristóbal Cano Quiles desempeñaría un papel equivalente en la gestión diaria del entramado societario.

La conclusión del informe fiscal es políticamente explosiva: Anticorrupción no vio solo contratos de consultoría, facturas o informes bajo sospecha, sino una organización activa desde 2020, con "estructura jerárquica", "distribución funcional" y un liderazgo atribuido al expresidente del Gobierno. Una red que, según la UDEF asumida por la Fiscalía, habría convertido los contactos de Zapatero en un instrumento para influir sobre autoridades y funcionarios a cambio de pagos.