Crece la presión para que Pedro Sánchez adelante las generales

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los casos de presunta corrupción que rodean al Ejecutivo de Pedro Sánchez, como el ‘caso mascarillas’ que tiene en el banquillo al exministro José Luis Ábalos o la investigación que afecta a su esposa, Begoña Gómez, o a su hermano, han elevado la presión para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, adelante las elecciones generales.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha dejado claro estos meses que no adelantará las elecciones, que se celebraron el 23 de julio de 2023. Así se lo trasladó al propio Alberto Núñez Feijóo hace una semana en la sesión de control del Congreso, un día después de que se conociese la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

«Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más para seguir haciendo avanzar a España», espetó a Feijóo en el Pleno del Congreso. Es más, avisó al jefe de la oposición que al Gobierno «se llega con votos» y «no con atajos».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, niega inquietud tras la imputación de Zapatero y después de las advertencias de socios parlamentarios como el PNV para que adelante elecciones. Al ser preguntado por si está tranquilo, ha asegurado que «sí, por supuesto», en una breve declaración a los medios este lunes a la salida de un acto en el que presentó el Plan Social para el Clima en el Espacio Rastro, en Madrid. En la misma línea, fuentes de Moncloa aseguran que hay «tranquilidad máxima» en el Ejecutivo y enmarcan las declaraciones de Esteban en clave electoral, por la cercanía de las municipales en Euskadi en mayo de 2027 y la disputa del PNV con Bildu.

Sin embargo, el goteo de informaciones sobre presuntas irregularidades en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra --por el que le juez José Luis Calama ha imputado a Zapatero y le ha citado a declarar como investigado el día 2 de junio-- ha colocado a Sánchez en una situación política «insostenible», en palabras del PP.

Feijóo, que llegó a convocar una manifestación en Madrid a finales de 2025 bajo el lema ‘Mafia o democracia’, lleva meses exigiendo a Sánchez que adelante las elecciones y permita que los ciudadanos se pronuncien en las urnas. «El Gobierno está colapsado, la legislatura está muerta», llegó a afirmar ya en octubre de 2025.

Culminar la legislatura

Así, este domingo el presidente del PNV, Aitor Esteban, calificó de «irresponsable» que Sánchez «siga más allá de 2026 sin rumbo. Este lunes, ha sido el expresidente del Gobierno Felipe González el que ha pedido elecciones anticipadas, al tiempo que ha defendido la presunción de inocencia de Zapatero, al que no ve «con capacidad para montar una ingeniería financiera» como la que está viendo. «Deberíamos tener respeto por la infantería, que diría Page», señaló González.