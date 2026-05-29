La defensa de David Sánchez plantea la nulidad del juicio

Publicado por Agencias Badajoz Creado: Actualizado:

La defensa de David Sánchez ha planteado la nulidad de las actuaciones contra su patrocinado al entender que atentan contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues los hechos de la denuncia inicial no son objeto del juicio y que el procedimiento supone «una investigación prospectiva". "La raíz está podrida, como expone la teoría anglosajona", ha expuesto Emilio Cortés, letrado del hermano del presidente del Gobierno, en su exposición de cuestiones previas en el inicio del juicio a su cliente por tráfico de influencias y prevaricación, que desde este jueves acoge la Audiencia Provincial de Badajoz. En su intervención, ha subrayado «la inspiración de signo político» de las acusaciones populares, entre las que figuran Vox, Manos Limpias y HazteOir, en la denuncia inicial, en la que se recogía «el abultado patrimonio» de su cliente, absentismo laboral, delitos fiscales, malversación y se sustentaba la misma con recortes de prensa. De hecho, las acusaciones unen el objeto de este juicio con «la trama de Aldama", en cuyo proceso, «curiosamente, no aparece David Sánchez». "Es todo pura invención y mentira; una falacia", ha elevado Emilio Cortés. «No levante el tono de voz", le ha pedido el presidente del Tribunal, José Antonio Patrocinio Pérez. Por todo ello, el abogado de David Sánchez ha expuesto que los delitos que son objeto de este juicio surgen de «una investigación prospectiva", lo que atenta al derecho fundamental de tutela judicial. Esta misma exposición ya fue rechazada en fase de instrucción tanto por la juez Beatriz Biedma como por la propia Audiencia. Asimismo, ha elevado objeciones al proceso de incautación de los correos electrónicos —la UCO analizó varios miles de mensajes-, pues estaban referidos a la denuncia inicial y, a partir de ahí, surgen «hallazgos casuales» que tampoco sustentan indicio alguno. El Tribunal ya ha anunciado que el juicio se extenderá hasta el 9 de junio.