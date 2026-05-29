Julio Martínez ficha a la abogada Márquez de Prado

El empresario Julio Martínez Martínez, considerado presunto testaferro de Zapatero, ha confiado su defensa a la conocida abogada María Dolores Márquez de Prado, que representó hace años a la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, en el caso Gürtel. Martíne ha escogido a Márquez de Prado para sustituir al abogado y catedrático Bernardo del Rosal, Del Rosal, que renunció recientemente ante «diferencias irreconciliables» con su estrategia de defensa. Todo lleva a pensar que Martínez podría llegar a un pacto con la Fiscalía. Márquez de Prado tiene dilatada experiencia que también pasó por la Audiencia Nacional.

Sánchez comparecerá en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer ante el pleno del Congreso para informar sobre la situación política tras las últimas investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE, una comparecencia que previsiblemente será en la última semana de junio. El Ejecutivo ha cursado esta petición después de que, tanto desde la oposición como desde sus socios de Gobierno, se hayan pedido explicaciones por esos asuntos, el último de ellos el requerimiento de información relativo al caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez. La comparecencia ha sido solicitada para informar, además de la situación política tras esos casos, para dar cuenta de la próxima reunión del Consejo Europeo, que se celebrará en Bruselas los días 18 y 19 de junio. Por tanto, lo previsible es que la comparecencia de Sánchez ante el Congreso sea a la semana siguiente, y en concreto el miércoles 24 de junio, en el último pleno de la cámara antes de que acabe el periodo ordinario de sesiones. Además de la petición del propio Sánchez, también han registrado una solicitud conjunta para esa comparecencia ERC, Podemos, BNG y Compromís. A consecuencia de las decisiones judiciales que han afectado en los últimos días tanto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como al PSOE por el caso Leire, se han sucedido por parte del PP y de socios de investidura las peticiones de explicación y también de convocatoria anticipada de elecciones. Una posibilidad que rechazó este miércoles Sánchez en rueda de prensa en Rom.