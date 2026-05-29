Begoña Gómez pide aplazar su declaración del 9 de junio

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La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, pide un aplazamiento a su declaración ante el juez Peinado, para el 9 de junio. Su abogado, Antonio Camacho, solicita que el tribunal establezca una nueva fecha para la comparecencia de su representada, en una vista en la que la sala decidirá si finalmente debe sentarse en el banquillo en un juicio oral. Argumenta que no puede asistir para el día previsto porque ya tenía otro compromiso judicial programado previamente en un juzgado distinto, en Peñarroya-Pueblonuevo.

Por ello, la defensa de la mujer del jefe del Ejecutivo solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid "la suspensión de la audiencia preliminar, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica". Camacho expone también, en el escrito presentado ante el juez, que el día 10 de junio tampoco cuenta con disponibilidad para poder asistir a su representada debido a que tiene agendado otro proceso judicial.

Esta petición se produce después de que Peinado informase a Gómez, y al resto de personas encausadas -el empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora Cristina Álvarez-, de que, en caso de no asistir a la sesión prevista, a falta de que el juez decida si acepta o no la solicitud, para el 9 de junio a partir de las 11.00 horas, "se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo" de fuga ante la "extensión" de las penas de cárcel a las que se enfrentan.

El instructor del caso, en el que se investiga, a raíz de una denuncia de Manos Limpias hace dos años, si la mujer de Pedro Sánchez y el resto de acusados habrían cometido delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, notificó el miércoles a todas las partes que debían comparecer "personalmente". Asimismo, avisó de que cabía posibilidad de "apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a los efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia".