Cuentas de Madrid revisará los contratos de la cátedra de Begoña

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«Se prescindió totalmente del procedimiento administrativo establecido». La Intervención de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se refiere así al pago de 24.200 euros a la sociedad Making Science por trabajos vinculados al software de la cátedra de Begoña Gómez, aunque la UCM autorizó finalmente el abono porque el servicio ya estaba prestado y para evitar un «enriquecimiento injusto» de la administración.

Esta es una de las ideas que incluye la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en la información, todavía preliminar, que ha enviado al juez del caso, Juan Carlos Peinado.

Este órgano ha incorporado a su programa de trabajo la fiscalización de los contratos formalizados por la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense, dirigida por la esposa de Sánchez, después de que así lo solicitara la Asamblea de Madrid, donde el PP de Isabel Díaz Ayuso tiene mayoría absoluta y ha acabado por abrir otro frente, esta vez administrativo, a la esposa del jefe del Ejecutivo. La documentación, fechada el 19 de mayo y a la que ha tenido acceso este periódico, identifica once pagos entre 2021 y 2023 relacionados con el controvertido software investigado por el juez Juan Carlos Peinado por un importe total de 123.000 euros. Son gastos incluidos dentro de la reclamación de daños y perjuicios presentada por la Complutense como actor civil por la presunta apropiación indebida de la plataforma ligada a la cátedra.

El órgano fiscalizador —explica la información enviada al juez, que pretende sentar en el banquillo, ante un jurado, a la mujer de Sánchez— solicitó a la universidad una relación de todos los contratos celebrados para el funcionamiento y desarrollo de la cátedra desde su creación, así como un informe complementario que identificara los expedientes afectados por las denuncias contra su directora. La respuesta de la UCM acota dos planos: por un lado, los contratos directamente vinculados al software cuya presunta apropiación investiga Peinado; por otro, otros gastos menores asociados al desarrollo de la plataforma y al máster propio de Transformación Social Competitiva. El bloque principal de la documentación se concentra en Deloitte Consulting y Making Science. La Complutense señala dos expedientes adjudicados a Deloitte relacionados con la plataforma de gestión y medición de impacto para pequeñas y medianas empresas. Uno de ellos asciende a 60.500 euros, IVA incluido, y fue tramitado mediante procedimiento abierto simplificado. El segundo bloque corresponde a Making Science Group, que emitió una factura de 24.200 euros, IVA incluido, por trabajos ligados al desarrollo de la plataforma. La Intervención de la UCM advierte, en el caso de Making Science, de que la contratación prescindió del procedimiento administrativo previsto para un contrato de servicio.