Sobre Kitchen: "Si hay culpables, que paguen", dice el PP

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La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha defendido un día después de que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, se desvinculase del llamado ‘caso Kitchen’, que la Justicia debe actuar con «plena independencia» y que «si hay culpables, que paguen». En su declaración como acusado ante el tribunal que juzga la ‘Operación Kitchen’, Fernández Díaz aseguró que conoció el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas a través de la prensa, negando que ordenara ninguna operación para robarle información comprometedora y que nadie del PP le transmitiera ninguna «inquietud» o «preocupación» por la información que pudiera atesorar. «Nadie me habló de esa operación», zanjó.