Las imágenes de Felipe VI presidiendo el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo

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Los reyes Felipe VI y Letizia presiden este sábado en Vigo el acto central de las actividades promovidas para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas, una parada militar en la que participan 3.700 soldados, 70 aeronaves, más de cien vehículos y 32 motos.

Asimismo, acudirán la ministra de Defensa, Margarita Robles; el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Amador Enseñat y Berea; Aire y del Espacio, general Francisco Braco Carbó; de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro; otros miembros de la cúpula militar; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y otras autoridades civiles.