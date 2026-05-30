Una empresa ligada a desinformación chavista pagó a las hijas de Zapatero

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria (AEAT) ha descubierto que Whathefav —la empresa administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, que se encuentra en el centro de la supuesta trama corrupta en la que está imputado el expresidente— declaró ingresos por 100.965 euros entre 2023 y 2024 procedentes de Venquis, una sociedad panameña vinculada en el propio informe de Hacienda a campañas de bulos y «fake news» del chavismo en diversos países de Latinoamérica.

El dueño de esta empresa fue el creador, además, de una «app» utilizada por Nicolás Maduro para la represión de disidentes mediante denuncias «online». Esta revelación aparece en el informe número 51 de la Unidad de Apoyo de la AEAT adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, fechado el 30 de diciembre de 2025 e incluido en el sumario del «caso Plus Ultra».

En ese documento —al que ha tenido acceso este periódico— se analizan los ingresos y gastos de la firma mercantil de las hijas del exmandatario socialista. La información, que ya está en poder del juez José Luis Calama, concluye que desde su creación en 2019 a 2024 —y a pesar de la nula trayectoria profesional previa de sus fundadoras— Whathefav ha ingresado casi dos millones de euros de diferentes clientes.

La tabla de Hacienda, en lo referido a Venquis, es precisa: Whathefav declaró 28.800 euros de la mercantil panameña en 2023 y otros 72.165 en 2024. En total, «100.965,00 euros». El apartado aparece bajo el epígrafe «Vengis», aunque el texto identifica a la sociedad como Venquis. Y el informe explica que esos importes fueron comunicados «según el modelo 347» (declaración informativa anual de la Agencia Tributaria donde autónomos y empresas detallan las operaciones de compra y venta con terceros). «Aspirantes bolivarianos» La descripción que efectúa Hacienda del pagador es la parte más sensible del documento.

La AEAT sostiene que Venquis es «una mercantil panameña, liderada por el ciudadano de origen brasileño André Golabek», al que define también como «creador de una aplicación asociada al Gobierno venezolano para la realización de campañas de comunicación política».

Acto seguido añade que, «según fuentes abiertas», Golabek «asesoró en campañas que coincidieron con la actividad de centenares de cuentas falsas, en la aplicación Twitter, que difundieron desinformación y propaganda a favor de aspirantes bolivarianos a gobernaciones de Venezuela y de funcionarios en Panamá, Bolivia y República Dominicana». En su página de Likedin, la compañía se presenta bajo el eslogan: «Ganamos elecciones y apoyamos a líderes globales en la transformación positiva de sus comunidades».

La acusación sobre la desinformación no aparece en el informe de Hacienda como una conclusión autónoma de la AEAT contra Whathefav, sino como una referencia expresa a esas «fuentes abiertas» al describir a Venquis y a Golabek. Esas fuentes son identificables y algunas de ellas están citadas a pie de página.

El 31 de julio de 2023, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), «Cazadores de Fake News» y otros socios de la investigación transfronteriza «Mercenarios Digitales» publicaron que Golabek fundó Venquis, «una empresa de comunicación política» que asesoró campañas coincidentes con «centenares de cuentas falsas» que difundieron propaganda y desinformación a favor de aspirantes bolivarianos y funcionarios latinoamericanos.

Y que además —según la investigación del CLIP— el cliente de las hijas de Zapatero fue el creador de la «app» VenApp, una aplicación gubernamental venezolana, lanzada en junio de 2022 por el régimen de Nicolás Maduro con el supuesto objetivo de recibir denuncias sobre problemas cotidianos en las comunidades, como fallas en los servicios.

Sin embargo, tras las presidenciales de julio de 2024 —tras ganarlas bajo las denuncias de pucherazo—, Maduro anunció que la utilizaría para denunciar «de manera confidencial» a quienes «han atacado al pueblo», lo que activó alertas por delación, vigilancia y represión política. La situación llegó a tal extremo que el 31 de julio, Google Play y App Store dejaron de ofrecer esta «app» en Venezuela.

Durante 2023, el primer año que Venquis comenzó a trabajar con la empresa de Clara y Alba Rodríguez Espinosa, las informaciones públicas y denuncias sobre esta empresa y la «app» de Maduro se multiplicaron. El 31 de julio de aquel año, el periódico La Prensa de Panamá publicó la investigación «Venqis: un brasileño, big data y una granja de troles caribeña». Aquel trabajo fue más allá y vinculó a Venqis con una red de cuentas falsas en Twitter que apoyaba a candidatos del PSUV en Venezuela y señaló que la red social suspendió 352 de 357 perfiles identificados en esa operación. El reportaje también describió a Venqis como una firma panameña de comunicación política y a André Golabek como su presidente.

El hallazgo sobre Venquis se inserta en una radiografía más amplia de Whathefav. El informe 51 de Hacienda analiza el periodo 2019-2024 y consigna ingresos declarados por la sociedad de 1.902.523,35 euros e ingresos imputados de 1.801.136,89 euros.