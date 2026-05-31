La patronal de la construcción alerta sobre el absentismo : "es una verdadera hecatombe"

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La patronal de la construcción alerta de que uno de los problemas más graves que hay actualmente en este sector es el absentismo laboral, que en 2025 año se situó en casi 113 horas anuales por asalariado, lo que es "una verdadera hecatombe".

Ello equivale a la pérdida de 14 jornadas laborales de ocho horas o prácticamente tres semanas de trabajo por empleado, ha afirmado a EFE el miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Construcción (CNC) y del Consejo de la CEOE, así como vicepresidente de CEPYME, Carlos del Rey.

Si esta realidad del absentismo se traslada al ámbito de los trabajadores, de 15 asalariados "hay uno que siempre está de baja", lo que constituye "un sobrecoste brutal para la empresa, aparte de los problemas que acarrea en el funcionamiento de su actividad y el coste en el pago de prestaciones de la Seguridad Social, ha afirmado el también miembro de la Junta Rector de la Asociación de Promotores y Constructores de España.

"Pero no solo hay que mirar el coste (del absentismo laboral) en la empresa y la Seguridad Social, sino que, además, el trabajo de la persona que está de baja lo tiene que hacer el compañero o compañera", ha lamentado Del Rey.

"Control, control y control"

Respecto al impacto económico del absentismo en el sector, ha indicado que, desde la CNC, se estima un coste de 3.565 millones de euros, casi el triple que en 2028, una cifra que, por ejemplo, equivale al 1,7 % de las ventas del sector y supone una carga superior, incluso, al impuesto sobre sociedades.

Además, el impacto del absentismo tampoco es homogéneo dentro del sector, ya que dos tercios del coste total recae sobre las pequeñas empresas, mientras que las medianas asumen un 20 % y las grandes el 16 %, lo que pone de relieve la especial vulnerabilidad de las constructoras de menor tamaño, ha informado.

Todos estos datos ponen de relieve una realidad en el sector que "debemos solucionar, de manera inmediata", ha insistido Del Rey, quien, desde su experiencia profesional, ve que es "una verdadera hecatombe".

Su opinión personal es que este problema se solucionaría con "un control mayor de las bajas médicas", con la apertura de "más paso a las mutuas para que pueda ser más rápido todo el tema de las visitas médicas" y, sobre todo, con "control, control y control".

Reducir la fiscalidad y la burocracia

Por otra parte, el también presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja, cree que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es "un paso importante", aunque "se debiera ahondar más en el problema".

Con este plan "no vamos a arreglar la totalidad de los problemas" de la crisis de la vivienda, ya que, primero, habría que "bajar impuestos y burocracia" y cumplir la normativa en cuanto a las calidades, ha asegurado.

Además, es algo que no solo lo reclama los empresarios desde hace años, sino que también lo han indicado el Fondo Monetario Internacional y la UE, que reflejan que "una de las bases para empezar a solucionar el problema de la vivienda es el tema de la fiscalidad, la burocracia y toda una normativa que tenemos que cumplir".

"Si no somos capaces de asumir esas tres responsabilidades, entre todos, es muy difícil que solucionemos el problema de la vivienda", ha precisado.