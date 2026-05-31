Urtasun ve una operación para derribar al Gobierno pero que "no puede ser excusa" para el PSOE

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que sí que existe una operación para derribar al Gobierno, pero ha dicho que esto "no puede ser excusa" para que el PSOE no afronte informaciones que considera graves.

Lo ha dicho este domingo en un acto organizado por los Comuns en El Prat de Llobregat (Barcelona), junto a la presidenta en el Parlament del partido, Jéssica Albiach, la alcaldesa del Prat de Llobregat, Alba Bou, y los coordinadores en el Baix Llobregat Sílvia López y Albert Guasch.

Ha afirmado que no pueden mirar hacia otro lado al decir que todo es 'lawfare' y que el partido debe asumir responsabilidades, y ha abogado por escapar de la idea de que no existe la corrupción cero: "Nosotros somos un espacio político en el que nadie ha metido la mano en la caja, donde no ha habido ningún caso de corrupción y somos un ejemplo, los Comuns, de que claro que existe la corrupción cero".

Sobre una posible moción de censura al Gobierno, ha dicho que no aceptarán lecciones del Partido Popular, y, añade, que la solución a los problemas del PSOE no es entregarles el gobierno a los populares porque "nunca el partido de la Gürtel será la solución de nada".

Ha defendido que desde los Comuns no van a permitir que los votantes progresistas tengan que elegir entre resignarse a un gobierno del Partido Popular y Vox o estar desencantados de la política por culpa de los casos que afectan al PSOE: "Hay un espacio político que se va hacer cargo de seguir empujando Cataluña y España hacia el progresismo", ha dicho.

Albiach, por su parte, ha afirmado que hay mucha gente progresista que está pasando unos "días difíciles" y de decepción tras los últimos casos que han afectado al PSOE.

"La alternativa a la decepción no es el cinismo y no es la desmovilización. La alternativa no es Aznar, no es Feijóo y no es Abascal", ha defendido, en referencia al ex y actual líderes del PP y al líder de Vox.