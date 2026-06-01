No habrá rebelión en el PSOE

Publicado por Paula de las Heras Madrid Creado: Actualizado:

«Hay una grandísima mayoría que piensa en el PSOE cosas muy parecidas a las que estamos hablando. Pero muy discretamente», asegura el crítico de cabecera de Pedro Sánchez, Emiliano García-Page, tras insistir en la necesidad de convocar elecciones o plantear una cuestión de confianza tras los últimos varapalos judiciales. Algo parecido solía decir el ya fallecido exlíder de los socialistas aragoneses Javier Lambán. Aseguraba que en privado muchos le decían que tenía razón en sus reproches sobre cuestiones como las cesiones al independentismo. En público, sin embargo, ambos fueron siempre —el presidente de Castilla-La Mancha lo sigue siendo— dos voces aisladas, despreciadas por la dirección del partido, que les acusa de hacer el caldo gordo al PP. Y así va a seguir siendo.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en el rescate de la compañía aérea ‘Plus Ultra’, blanqueo y organización criminal, junto a las sospechas del juez Santiago Pedraz de que desde Ferraz se financió una operación para «atacar la correcta dirección de las investigaciones» sobre causas de corrupción que salpican al PSOE, han generado una importante sacudida interna. Y son muchos los que ven grietas evidentes en el argumento de que todo es producto de una operación de «acoso y derribo» para desalojarlos del poder por «métodos nada democráticos», como aseguró hace unos días Óscar Puente. Pero nadie lo verbalizará.

En la parte del partido más alejada del oficialismo cunde la sensación de estar atados de pies y manos. No cabe esperar que el comité federal convocado para el próximo 27 de junio sirva para abrir un debate serio sobre la situación. El temor a que la estrategia diseñada desde La Moncloa solo sirva para alargar una agonía que luego se pagará en las urnas existe y está extendido entre los cuadros medios de muchos territorios. No es solo Page el que sostiene que las generales tienen que tener lugar antes de las autonómicas y municipales de 2027. «Pero ya han aprendido —resume, para explicar los silencios, un dirigente caído en desgracia— que convierten cualquier crítica en el martirio del mesías».

Ninguno de los que expresan sus reservas hacia el modo en el que el presidente de Gobierno ha decidido hacer frente a los escándalos se engaña. Todos asumen que en estos momentos están «en minoría» y eso también pesa a la hora de dar un paso al frente. Page se lo puede permitir porque es el único barón socialista que, tras los comicios de 2023, gobierna con mayoría absoluta, pero en el resto de federaciones la situación es distinta y la mayoría de ellas, además, están dirigidas por afines al presidente.

«El PSOE, desde las primarias de 2017, está en infarto cerebral. A veces parece que mueve un pie, pero debe de ser un reflejo», ironiza un dirigente regional. El mismo cargo advierte de que limitarse a responder con un cierre de filas diciendo que «esto es una persecución ¡y viva nosotros!» puede tener efectos contraproducentes.

«Nos mata porque nos hace insensibles a la corrupción. Y peor aún es que, a diferencia de otros tiempos —añade-, la izquierda está atrapada con nosotros y no es receptora del desencanto; todo va o a la abstención o a la derecha». Debilidad territorial Los resultados de las últimas citas electorales, en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, contribuyen a acrecentar esa inquietud. Solo el exalcalde de Soria, Carlos Martínez, más desligado de Ferraz, creció en escaños respecto 2022, pero tampoco logró vencer a la derecha. El resto de convocatorias se saldaron con estrepitosos descalabros.

«Si hubiese convocado después de lo de Cerdán hoy el escenario del PSOE sería diferente, la impresión que hay en los territorios — apunta otro cargo, en este caso, local— es que Pedro está a lo suyo, que es ser presidente hasta el final... Y por el camino el PSOE ha pasado a estar muy débil territorialmente».

Ahora a lo que muchos aspiran es a que el jefe del Ejecutivo, presionado por Junts, el PNV o Coalición Canaria, disuelva las Cortes para ir a elecciones el próximo otoño, pero tampoco albergan grandes esperanzas. Sánchez ha dicho por activa y por pasiva que su intención es agotar la legislatura. El pleno en el que ha accedido a hablar sobre «la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas», no antes del 23 de junio —y tras un mes en el que se acumulan la declaración ante el juez Calama del expresidente Zapatero, la del hermano de Sánchez en la Audiencia de Badajoz y quizá la sentencia de la primera de las causas contra Ábalos-, servirá medir el aguante del ya resquebrajado bloque de investidura.