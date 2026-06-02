La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez cita como testigo a la pareja de Ayuso

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La jueza de Madrid que investiga si Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, incurrió en un delito de revelación de secretos al enviar a un chat datos personales de dos periodistas ha llamado a declarar como testigo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid ha adoptado esta decisión a petición del PSOE -denunciante en la causa- después de Rodríguez declarase el pasado mes de mayo que reconoció a estos dos periodistas del diario El País en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había remitido.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE este martes, la jueza argumenta que para determinar de qué fuente de información parten los datos personales y de imagen de los dos periodistas es "necesaria, proporcional y pertinente" tomar declaración a Gónzalez Amador como testigo, si bien aún no fija fecha para ello.

Y destaca que los informadores admitieron en su declaración que la policía que les identificó "no les realizó ninguna captura de imagen", que la fotografía enviada por Miguel Ángel Rodríguez "se encuentra, claramente realizada desde una posición de altura" o que en el medio de ambos periodistas figura su imagen y reseña.

Según la denuncia que investiga la magistrada, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

Miguel Ángel Rodríguez negó ante la jueza que la Policía le diese esos datos. Al llegar al juzgado, indicó que fue "un vecino enfadado" quien le envió la foto de los informadores, si bien al salir, media hora después, precisó que fue la pareja de la presidenta madrileña quien se la remitió. "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", dijo.

El jefe de gabinete de Díaz Ayuso subrayó que ya conocía a los informadores, negó que hubiese "revelación de secretos" y dijo que se limitó a comentar en un chat que esos dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional.

La magistrada no ha aceptado, en cambio, otras peticiones del PSOE como analizar el móvil del jefe de gabinete de Ayuso, que la pareja de la presidenta madrileña aporte al juzgado las comunicaciones que intercambió aquella jornada con Rodríguez o tomar declaración como testigo a un comisario de Policía.

En su auto apunta también que "no llega a entender la necesidad de analizar los terminales o los mensajes del investigado y del testigo que, supuestamente facilita la información a aquél" y destaca que "se encuentra admitida la testifical de este vecino" y que "nada contradice" la afirmación de que fue Miguel Ángel Rodríguez quien envió el mensaje con los datos personales de os periodistas.

Además, señala la jueza, que la acusación del PSOE no aporta "ningún dato" para entender "que la fuente de información de don Miguel Ángel sea ajena y distinta a la por él afirmada".