Así ha quedado la estación de Chamartín tras su renovación: más trenes y más viajeros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Adif AV ha culminado la ampliación y renovación de la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor con la puesta en servicio al completo de su nuevo vestíbulo principal: 18.000 m2 distribuidos en zonas comunes y espacios específicos para usuarios de Cercanías y de Alta Velocidad, además de áreas comerciales y de restauración.

Construida en la década de los 70 del pasado siglo, la estación de Chamartín necesitaba una renovación integral de sus instalaciones, ampliar los espacios para los usuarios y aumentar su número de vías de ancho estándar para hacer frente al constante incremento de viajeros, derivado de la puesta en servicio de nuevas líneas de alta velocidad y de la liberalización ferroviaria.

Tras una inversión de unos 560 millones de euros y varios años de obras, durante los que se ha mantenido el servicio en todo momento con un esfuerzo técnico y de planificación sin precedentes, Chamartín-Clara Campoamor ha pasado de estación periférica a convertirse en un nodo estratégico de movilidad, tanto para los servicios de Cercanías como para la alta velocidad: una estación moderna, amplia, cómoda y accesible, preparada para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y a los nuevos retos del transporte ferroviario.

Chamartín-Clara Campoamor registró en 2025 una cifra récord de 46,2 millones de viajeros, frente a los 44,4 millones del año anterior. En 2022, cuando arrancaron las obras de cuatro nuevas vías de alta velocidad, el número de pasajeros no llegaba a los 30 millones (29,9) mientras que, en 2023, con las obras del vestíbulo principal en marcha, se alcanzaron los 36,2 millones de viajeros.

Al inicio de los trabajos, Chamartín contaba con 21 vías (15 de ancho ibérico para servicios de Cercanías y de Media y Larga Distancia de red convencional) y 6 vías de alta velocidad terminales, sin continuidad hacia el sur, en las que el tráfico aumentaba progresivamente. El vestíbulo contaba con poco más de 10.000 m2 y la conexión entre los andenes de Cercanías se realizaba a través de un estrecho pasillo subterráneo.

Ahora, Chamartín-Clara Campoamor pone a disposición de los usuarios cerca de 27.000 m2 distribuidos en dos vestíbulos, el Principal y el Central subterráneo y un paso inferior que facilita el tránsito de los viajeros. Además, cuenta con un total de 25 vías pasantes (con salida hacia el norte y el sur): 12 vías pasantes para trenes de alta velocidad y otras 13 de ancho ibérico pasantes.

Los trabajos han permitido optimizar los flujos de viajeros tanto de entrada como de salida de la estación, con itinerarios sencillos y plenamente accesibles. Además, se ha reforzado la intermodalidad con conexión directa a Metro, bolsa de taxis, nueva dársena de autobuses, VTC y aparcamientos.

Al mismo tiempo se han mejorado los accesos, independizando el tráfico urbano del tráfico interno de la estación, liberando así espacio y reordenando los viales. También se ha mejorado la iluminación.

Adicionalmente se han llevado a cabo otras obras complementarias, como la construcción de un nuevo edificio técnico para instalaciones de alta velocidad en la cabecera norte, un nuevo edificio para servicios de catering o galerías de instalaciones y para evacuación bajo las vías.

Asimismo, se han ejecutado las cimentaciones y pilas del cubrimiento de vías del lateral este de la cabecera sur, que servirán de apoyo para la futura cobertura de la playa de vías en el marco del proyecto de regeneración urbana Madrid Nuevo Norte.

Adif AV prácticamente ha duplicado el espacio del edificio de viajeros, que ha pasado de aproximadamente 10.000 m2 a unos 18.000 m2, gracias a la prolongación del antiguo vestíbulo hacia el este y hacia el norte sobre las vías.

El nuevo vestíbulo se organiza en tres ámbitos diferenciados: una zona para viajeros de alta velocidad, otra para usuarios de Cercanías y un vestíbulo común en forma de gran pasillo longitudinal de 18 metros de ancho -el triple del inicial- y 225 metros de largo, que se configura como el corazón de la estación y principal vía de paso, con locales comerciales tanto al sur como en el centro y en el norte del vestíbulo y zonas de embarque y espera.

El edificio de viajeros ha recuperado su entrada principal por la plaza, cubierta por una gran bóveda de vidrio laminado y templado para proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo, y en total dispone de cuatro entradas de diferentes dimensiones, además de varias más de emergencia.

En la zona de estancia y embarque de alta velocidad, los viajeros disponen ahora de un espacio amplio, diáfano (con una altura máxima de 9,43 metros) y muy luminoso, con entrada de luz natural desde diversos puntos. Adicionalmente, en parte de esta zona se dispone de una segunda altura con diversas salas.

El acceso a las vías de alta velocidad se realiza de forma rápida y accesible gracias a seis fingers de 40 metros de longitud y 10 metros de ancho, dotados de dos rampas mecánicas cubiertas, que salvan un desnivel de unos seis metros con las vías. Los núcleos de comunicación vertical con los andenes se completan con ascensores y escalera fijas revestidas con granito.

En el ámbito de Cercanías, por primera vez se contará en el edificio principal con un sistema de control de accesos, a base de tornos. El recrecido del vestíbulo en esta zona se ha realizado mediante el desplazamiento hacia el norte de los núcleos de comunicación vertical (escaleras mecánicas y ascensores) con los andenes, lo que ha permitido generar en el nivel superior una nueva pasarela cubierta acristalada con vistas a las vías de 1.300 m2 de superficie, desde donde se realiza el acceso a los andenes.

Para mayor comodidad de los usuarios, el nuevo vestíbulo dispone de asientos, máquinas autoventa, aseos, cargadores para dispositivos electrónicos, oficinas de información al viajero y venta de billetes, así como diversos locales comerciales y de restauración. Adicionalmente, se ha desplegado un avanzado sistema de información al viajero, mediante paneles de mensajes variables y pantallas LED de 65” con una nueva interfaz gráfica, que informan sobre la llegada y salida de trenes.

Para mejorar la inclusividad, se ha reforzado el servicio Acerca de asistencia a personas con discapacidad o movilidad reducida, que dispone de una nueva oficina de 167 m2, y se han dispuesto seis puntos de atención a viajeros con dificultades auditivas.

El vestíbulo incorpora también soluciones de eficiencia energética: toda la iluminación es LED, con un sistema de regulación que adapta automáticamente el nivel de iluminación a las condiciones de explotación y a la aportación lumínica del exterior, y sobre la cubierta se ha dispuesto una instalación fotovoltaica para el autoconsumo de energía.

Con el fin de pasar de 6 vías terminales a 12 vías pasantes de alta velocidad, Adif AV ha tenido que ejecutar diversas actuaciones. El primer paso fue la conversión de ancho ibérico a ancho estándar de las vías14 y 15 y su integración en el sector de alta velocidad de la estación. Para ello, entre otras actuaciones, fue necesario el montaje de las nuevas vías, su electrificación y todas las instalaciones ferroviarias propias de la alta velocidad, así como el recrecido del andén 9 y la prolongación unos 60 m de la marquesina del andén.

Al mismo tiempo, Adif AV ejecutó en el extremo este del complejo ferroviario, y bajo la ampliación del vestíbulo, cuatro nuevas vías pasantes de alta velocidad y dos andenes para prestarles servicio, protegidos por marquesinas, más anchos y con una longitud de 420 metros para el estacionamiento simultáneo de varios trenes.

En total, se montaron cuatro kilómetros de vías nuevas, la correspondiente electrificación, 18 aparatos de vía (dispositivos que permiten pasar de una vía a otra), así como los sistemas de control, mando, y señalización asociados.

Además, Adif AV construyó un paso inferior bajo las vías de alta velocidad, de 177 metros de largo y 9 m de ancho, concebido para facilitar una rápida y cómoda salida de los viajeros. Para ello, dispone de conexión con todos los andenes de alta velocidad por medio de ascensores, escaleras mecánicas y fijas.

Así, a la llegada de los trenes los viajeros bajan directamente desde su andén al paso inferior y salen de forma sencilla y accesible por cualquiera de los laterales de Chamartín: por el este a la calle Hiedra y la bolsa de taxis y por el oeste hacia el vestíbulo subterráneo para conectar con Cercanías y por el que también pueden acceder a Metro y la calle Agustín de Foxá, VTC, Rent a car y el aparcamiento P2 de la estación.

La renovación de Chamartín-Clara Campoamor ha prestado especial interés al área de Cercanías. Con el fin de mejorar el servicio se han remodelado las 13 vías de ancho ibérico y se han acondicionado sus andenes. Además, se han instalado nuevos aparatos de vía, se han modernizado los sistemas de señalización y se ha actualizado el enclavamiento que gobierna la estación desde el Centro de Regulación de Circulación (CRC).

Todo ello permite aumentar la velocidad de circulación de los trenes de Cercanías a su paso por la estación, flexibilizar la operativa y la respuesta ante eventuales incidencias.

El primer gran hito de la renovación de Chamartín fue la recuperación del antiguo vestíbulo de Cercanías bajo las vías de la cabecera norte -clausurado en los años ochenta-, que se transformó en un gran espacio de unos 2.800 m2 con conexión directa y accesible (escaleras mecánicas y ascensores) a todos los andenes entre las vías 1 y 13 de la estación -que prestan servicio a los trenes en ancho ibérico de Cercanías, Media y Larga Distancia- y con conexión directa a través de tornos con Metro de Madrid.

Además, este vestíbulo enlaza también con el paso inferior para la salida de los viajeros de alta velocidad, conectando la alta velocidad con las redes de Cercanías y Metro y reforzando así la multimodalidad en la estación.

La renovación de Chamartín-Clara Campoamor no termina aquí. Actualmente se está ultimando la urbanización de la zona de acceso a la estación, la reorganización de la plaza y la reordenación de los viales urbanos. Además, se trabaja en la construcción de cuatro nuevas vías de apartado para trenes de alta velocidad en la cabecera norte de la estación, lo que permitirá adaptarla a las necesidades futuras de tráfico, dotándola de mayor capacidad de estacionamiento y flexibilizando la explotación ferroviaria.

Las futuras vías de apartado 1 y 2 tendrán una longitud de 200 metros y permitirán el estacionamiento de trenes en composición simple, mientras que las vías 3 y 4 contarán con 216 metros de longitud, lo que permitirá el estacionamiento de trenes tipo Avant en doble composición.

Asimismo, se avanza en otra actuación clave para el desarrollo de la estación como es la conexión de alta velocidad con el aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez.

Estas actuaciones de ampliación, renovación y mejora de Chamartín se realizan de forma previa e independiente de la transformación integral que en el futuro se acometerá en la estación y su entorno, en el marco del proyecto Chamartín Ecosistema Abierto que actualmente está en fase de redacción.

Todas ellas contribuyen a la consecución de los ODS 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles), 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

Las obras de ampliación de la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor, así como la redacción del proyecto constructivo y la modificación de las instalaciones de seguridad, ERTMS, comunicaciones y energía de la zona de alta velocidad cuentan con financiación europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.