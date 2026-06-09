PP: «David Sánchez manejó la batuta para su plaza en la Diputación»

Publicado por Agencias Badajoz Creado: Actualizado:

Las acusaciones populares de PP, Vox y Liberum, que elevaron idénticos escritos de conclusiones en el juicio a David Sánchez, han aseverado que hubo «propósito criminal» en la plaza adjudicada al hermano del presidente del Gobierno, quien manejó «la batuta» de los tiempos en todo el proceso. Estas tres acusaciones piden seis años de prisión por tráfico de influencias y prevaricación para el hermano de Pedro Sánchez y cuatro para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo; entre un año y medio y dos años para Luis Carrero, amigo de David Sánchez y adjudicatario de la plaza de 'jefe de actividades transfronterizas', y entre cinco y diez años de inhabilitación para los ocho acusados restantes. Todas ellas consideran acreditados los delitos de tráfico de influencias en concurrencia con el de prevaricación, y de cooperador necesario o inductor en la prevaricación en los casos de David Sánchez y Carrero. El letrado de esta formación política, Alberto Durán, ha afirmado que la plaza se creó «a imagen y semejanza» de las necesidades de David Sánchez, y la que la necesidad de dicho puesto de trabajo (coordinador de conservatorios) fue «una decisión política». Por ello, ha lamentado que «aquí nadie sepa cómo se han hecho las cosas aunque algunas aprezcan firmadas». Durán se ha preguntado «dónde estaba la urgencia de crear la plaza de coordinador de los conservatorios» cuando esta no fue cubierta coincidiendo con el periodo de excedencia de David Sánchez con motivo de su baja por paternidad. Para este letrado, a David Sánchez le interesaba la ópera, de ahí que él fuera el proponente de crear el programa 'Opera Jóven', lo que derivó en justiciar el cambio de denominación de la plaza de 'coordinador de conservatorios' a 'jefe de la Oficina de Artes Escénicas'. "Es clamoroso leer» que la propuesta de creación de la plaza de David Sánchez partió del Área de Presidencia de la Diputación, ha manifestado Durán, y ha criticado que se pretendiera negar «la influencia de la Presidencia del Gobierno». En resumen, tal como ha dicho, todo ha sido «una ópera bufa» a pesar de que «las cloacas» han intentado que este proceso no se celebre. Por su parte, la Fiscalía ha pedido la absolución para los once acusados en el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al entender que, de la instrucción practicada y de las pruebas objeto del juicio, «no están acreditadas las acusaciones». Su petición supone una ratificación de su criterio, pues ya pidió el archivo del procedimiento y elevó su solicitud de absolución en su informe provisional ante la sala. La fiscal de este proceso, Begoña García Boró, ha elevado a definitivo este informe tras el turno de las siete acusaciones populares, que mantienen sus peticiones de prisión para David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por presuntos delitos de tráfico de influencias en concurrencia con la prevaricación. Tal como ha subrayado, a lo largo de los procesos de creación y adjudicación de las plazas tanto de David Sánchez (coordinador de los conservatorios) como de Luis Carrero (jefe de actividades transfronterizas) no hubo alegaciones, advertencias ni recursos dirigidas a la presunta ilegalidad de los mismos. "Ni tan siquiera de otros partidos políticos», en alusión al PP, durante el pleno de la Diputación que aprobó esta plaza, elevada con criterios de «publicidad, mérito y capacidad». García Boró le ha recordado a las acusaciones populares, que en la sesión de este lunes han criticado la posición de «defensa» de los acusados por parte de la acusación pública, que la Fiscalía respaldó todo el proceso de instrucción llevado a cabo por la jueza Beatriz Biedma y que la intervención de los correos se ajustó a la ley.

Para el letrado de la acusación, «todo ha sido «una ópera bufa» a pesar de que «las cloacas» han intentado que este proceso no se celebre»