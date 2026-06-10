El juez pide a EEUU usar como prueba el móvil de un accionista de Plus Ultra

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El juez José Luis Calama ha solicitado a Estados Unidos autorización para usar como prueba la extracción de las comunicaciones obtenida por una agencia norteamericana del móvil de Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra y contra quien existe una orden internacional de arresto. El nombre de Rodolfo Reyes aparece en numerosas ocasiones en el sumario de la causa en la que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo en las gestiones que directivos de la aerolínea habrían realizado para lograr el préstamo público de 53 millones de euros conseguido en 2021. Reyes fue quien habría instado a «tocar puertas» para conseguir ayudas, y sugirió «pedir ayuda a Zapatero». También es suya la frase «Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás» que obra en el sumario del caso. Esas comunicaciones fueron aportadas por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) —que obtuvo la extracción de los mensajes del móvil de Reyes— a la Udef de la Policía Nacional, y forman parte de los informes policiales que han acabado desembocando en la imputación de Zapatero. Ahora, el juez José Luis Calama ha solicitado cooperación jurídica internacional a las autoridades de Estados Unidos para que autoricen el uso de esas comunicaciones como «medio de prueba en el proceso penal español» y no solo como medio de investigación en fase de instrucción. En el auto donde libra una comisión rogatoria, al que ha tenido acceso EFE este martes, el juez explica que la información facilitada por las autoridades policiales estadounidenses «puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones». La información aportada por la agencia HSI procede de una investigación transnacional iniciada en 2018 «contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla» y operaciones internacionales. Una trama que incluía —según explica el auto— «desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones, en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa, Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos». Una de las líneas se centra en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank, respecto del cual HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente orientada a contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales, continúa el juez. La agencia estadounidense consideró que ese material podía tener relevancia para la investigación española en torno a las gestiones que derivaron en la concesión de la ayuda.