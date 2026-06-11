Muerte a tiros junto a una comisaría en Barcelona en plena ‘operación Papa’

Publicado por Efe Barcelona Creado: Actualizado:

Un hombre ha muerto asesinado ayer de un tiro en la cabeza en plena calle Balmes de Barcelona, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi y a unos pasos de una comisaría de la Policía Nacional, según han informado fuentes policiales.

El crimen, que investigan los Mossos d'Esquadra, ha ocurrido a las 9:50 horas, cuando la víctima ha recibido un disparo en la cabeza, por la espalda, cuando caminaba en la confluencia de las calles Granada d'en Penedès y Balmes, a escasos tres metros de la comisaría de la Policía Nacional y en plena 'operación Papa', por la presencia en la ciudad condal de León XIV.

Agentes de la Unidad de Investigación Criminal (UIC) de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias sobre el asesinato, trabajan para identificar a la víctima y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias y el móvil del tiroteo. Testigos presenciales del crimen han apuntado a que el asesinato lo habría cometido un hombre que, tras el disparo mortal, ha huido de la zona a pie.

El lugar del suceso está próximo a la confluencia entre las calles Rosselló y Diagonal, desde donde esta tarde está previsto que salga el papamóvil con el que León XIV iniciará su recorrido hacia la Sagrada Familia, una zona que permanece cerrada al tráfico por motivos de seguridad. Fuentes policiales descartan que este tiroteo mortal esté relacionado con la visita del Papa a Barcelona, que ha obligado a las fuerzas de seguridad a blindar la ciudad para garantizar la seguridad del evento. Este crimen ocurre dos días después de que dos hombres murieran a tiros en la ciudad.